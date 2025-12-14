Chelsea-Maresca, clima di tensione: "Le ultime 48 ore sono state le peggiori da quando sono qui"

Tensione tra Enzo Maresca e il Chelsea. Dopo la vittoria di sabato in Premier League contro l'Everton per 2-0, il tecnico italiano che ha condotto i londinesi alla conquista del Mondiale per club si è sfogato. "Le ultime 48 ore sono state le peggiori da quando sono qui", ha detto commentando il successo che interrompe la serie di quattro partite senza vittoria e fa seguito alla sconfitta di martedì sera in Champions League a Bergamo contro l'Atalanta. "I giocatori sono fantastici - ha detto rispondendo a una domanda sul gol del 2-0 di Malo Gusto - stanno andando molto bene dopo una settimana complicata: in queste 48 ore molte persone non ci hanno sostenuto". Un riferimento al club? "Parlo in generale. Con i tifosi abbiamo uno splendido rapporto".