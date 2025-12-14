Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
premier-league
HOMEFOTORISULTATI E CLASSIFICHE
LO SFOGO

Chelsea-Maresca, clima di tensione: "Le ultime 48 ore sono state le peggiori da quando sono qui"

Sfogo del tecnico italiano dopo la vittoria contro l'Everton

14 Dic 2025 - 11:41
© IPA

© IPA

Tensione tra Enzo Maresca e il Chelsea. Dopo la vittoria di sabato in Premier League contro l'Everton per 2-0, il tecnico italiano che ha condotto i londinesi alla conquista del Mondiale per club si è sfogato. "Le ultime 48 ore sono state le peggiori da quando sono qui", ha detto commentando il successo che interrompe la serie di quattro partite senza vittoria e fa seguito alla sconfitta di martedì sera in Champions League a Bergamo contro l'Atalanta. "I giocatori sono fantastici - ha detto rispondendo a una domanda sul gol del 2-0 di Malo Gusto - stanno andando molto bene dopo una settimana complicata: in queste 48 ore molte persone non ci hanno sostenuto". Un riferimento al club? "Parlo in generale. Con i tifosi abbiamo uno splendido rapporto". 

Leggi anche

L’Arsenal piega il Wolverhampton al 94’, Chelsea e Liverpool ritrovano la vittoria: Salah torna tra gli applausi

maresca
chelsea

Premier League

Caos Liverpool prima dell'Inter: Salah rompe con Slot, spunta l'ombra di Gerrard

Stefano Fiore

Chelsea-Maresca, l'aria è tesa: "Le ultime 48 ore sono state le peggiori da quando sono qui"

L’Arsenal piega il Wolverhampton al 94’, Chelsea e Liverpool ritrovano la vittoria: Salah torna tra gli applausi

13

Liverpool: Salah torna tra gli applausi di Anfield

Salah torna tra i convocati per la sfida col Brighton, ma potrebbe essere l'ultima in maglia Reds

Daniele Pezzini
MO SALAH, LIVERPOOL

Salah sotto tiro, pesanti critiche dai grandi del passato. Van Basten: "Ha il cervello di un insetto"

Redazione

Salah lontano da Liverpool: seduta in palestra solitaria dopo la rottura con Slot

Redazione

Il Manchester United cala il poker, sugli scudi Bruno Fernandes

Caos Liverpool prima dell'Inter: Salah rompe con Slot, spunta l'ombra di Gerrard

Stefano Fiore

I più visti di Calcio Estero

Messi, il tour in India inizia male: i tifosi devastano lo stadio

Messi saluta e se ne va: scoppia la rivolta allo stadio

Ultimatum per Xabi Alonso: decisive le prossime tre partite, Perez pensa ai potenziali sostituti

Susy disperata per Messi, ma pronta a tifare City

Simone Inzaghi si gode la pausa del campionato saudita: vacanza alle Maldive con la sua Gaia

Moukoko, un altro caso Eriberto? Il "bambino prodigio" avrebbe 4 anni in più

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:24
Napoli, Manna: "Atta acquisto proibitivo"
15:21
Allegri: "Dobbiamo prendere meno gol. Sembrano due punti buttati ma alla fine sarà un pari utile"
MCH GABBIA LASCIA SAN SIRO ZOPPICANDO 14/12 MCH
15:20
Milan, Gabbia lascia San Siro zoppicando vistosamente
14:59
Battocletti infallibile: oro negli Eurocross di Lagoa
14:41
Il Milan non guarisce dall'allergia da neo-promosse: Laurienté frena la corsa di Allegri