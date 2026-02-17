Fiorentina, Rugani: "Non pensavo di lasciare la Juve, ma a 31 anni posso dare ancora molto"

Qualche pillola anche sugli altri ex Juve riabbracciati al Franchi. A partire dal direttore sportivo, Fabio Paratici: "Sapevo sarebbe arrivato, che gioia ritrovarlo qui". Il difensore giocherà anche con Fagioli: "Ora è più maturo, dentro e fuori dal campo. Ha aggiunto cose che non aveva, si vede il lavoro che ha fatto col mister, è forte e muove la squadra. L'ho sentito prima di scegliere di venire qui".