Fiorentina, Rugani: "Non pensavo di lasciare la Juve, ma a 31 anni posso dare ancora molto"
La maglia viola per ripartire e dimostrarsi ancora un difensore affidabile. Daniele Rugani ha scelto la Fiorentina per questo e lo ha ribadito anche nella sua presentazione ufficiale: "Non mi aspettavo di lasciare la Juventus, ma il calcio è questo e le opportunità vanno colte, ho seguito il mio istinto. A 31 anni la mia carriera può dare ancora molto, ora subentra anche il fattore esperienza".
Rugani è ancora alle prese con un problema al polpaccio (solo 6 presenze in Serie A con i bianconeri), ma è quasi pronto per rientrare in campo: "Vengo da infortuni fastidiosi, negli ultimi giorni ho fatto sedute doppie per tornare presto in condizione. Già contro il Pisa potrei essere pronto per aiutare la squadra".
Qualche pillola anche sugli altri ex Juve riabbracciati al Franchi. A partire dal direttore sportivo, Fabio Paratici: "Sapevo sarebbe arrivato, che gioia ritrovarlo qui". Il difensore giocherà anche con Fagioli: "Ora è più maturo, dentro e fuori dal campo. Ha aggiunto cose che non aveva, si vede il lavoro che ha fatto col mister, è forte e muove la squadra. L'ho sentito prima di scegliere di venire qui".
Infine, carica per Kean: "Moise è decisivo, troppo importante. Sta facendo più fatica a segnare, ma da quando sono arrivato ha segnato due volte, speriamo sia di buon auspicio".
Rugani è rimasto fuori dalla lista Conference League: "Una scelta condivisa con mister Vanoli. Ho pensato di sfruttare ogni occasione possibile per mettere benzina e farmi trovare pronto in campionato. Abbiamo tanti giocatori pronti e sono sicuro che ci divertiremo anche lì".