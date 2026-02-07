TERREMOTO SAUDITA

Fuga dall'Arabia: non solo il caso Ronaldo, tanti big stanno lasciando la Saudi League

Il "boicottaggio" di CR7 fa discutere mentre altri grandi nomi meditano l'addio ai petroldollari

di Andrea Cocchi
07 Feb 2026 - 11:51
videovideo

Negli anni '70 c'era la NASL, il campionato statunitense, considerato una sorta di cimitero degli elefanti dei campioni a fine carriera che volevano racimolare un bel gruzzolo per il post calcio (Pelé,  Beckenbauer, Cruijff e Chinaglia). Poi è arrivata la Lega giapponese prima di quella cinese. Tutte bolle finite in nulla. L'Arabia Saudita sembrava seguire un percorso differente. Innanzitutto il peso politico mostruoso che fatalmente coinvolge la Fifa: vedi i soldi per le grandi manifestazioni volute da Infantino (tipo Mondiale per club). Poi il fatto che nella Saudi League ci fossero giocatori di alto livello, non solo quelli che invogliati a monetizzare il fine carriera. Il caso Ronaldo, però, sta facendo emergere un problema più profondo. 

videovideo

Il fuoriclasse portoghese ha denunciato il fatto che non ci sia stato alcun cambiamento di rotta da parte del Fondo Sovrano saudita (PIF). Oltre alla mancanza di investimenti sul mercato rispetto ai rivali dell'Al Hilal, si è aggiunta la notizia di considerevoli ritardi nel pagamento degli stipendi. Il caso sollevato da Ronaldo sembra però solo la classica punta dell'iceberg. 

L'uscita prematura di Jordan Henderson dall'Al Ettifaq, solo sei mesi dopo il suo acquisto per 14 milioni di euro, ha creato un precedente. Sono seguiti altri nomi come Seko Fofana (attualmente al Porto), Neymar, Talisca, Jota, Alex Telles e Ivan Rakitic, che hanno lasciato il campionato. L'Al Ittihad, attuale campione in carica, è tra i club più colpiti. La squadra, ora guidata da Sergio Conceição, ha già perso N'Golo Kanté (che è andato al Fenerbahçe) e ha visto Karim Benzema trasferirsi ai rivali dell'Al Hilal. Fabinho e Danilo Pereira potrebbero essere i prossimi a partire. 

videovideo

Il progetto saudita, che aveva spinto il presidente della FIFA Gianni Infantino a prevedere una lega "sulla strada per diventare una delle tre migliori al mondo", deve ora affrontare la concorrenza di mercati emergenti come la MLS e i campionati turco e brasiliano. Le recenti partenze di Joao Cancelo e Kanté sollevano seri dubbi sulla sostenibilità di un torneo che rischia di tornare al punto di partenza mentre si avvicina il traguardo del Mondiale 2034, che sarà ospitato proprio dall'Arabia Saudita.

arabia
ronaldo
saudi league

Ultimi video

01:30
Benzema, tris per Inzaghi

Benzema, tris per Inzaghi

00:26
Bologna-Lazio: mercoledì 11 febbraio alle 21.00 su Italia 1

Bologna-Lazio: mercoledì 11 febbraio alle 21.00 su Italia 1

00:23
Napoli-Como: martedì 10 febbraio alle 21.00 su Italia 1

Napoli-Como: martedì 10 febbraio alle 21.00 su Italia 1

01:55
Napoli, rincorsa scudetto: perché sì e perché no

Napoli, rincorsa scudetto: perché sì e perché no

00:45
MCH TRIPLETTA BENZEMA AL HILAL MCH

Benzema, tripletta show all'esordio con l'Al Hilal

01:46
Juve fuori dalla Coppa

Juve fuori dalla Coppa

01:18
La delusione di Spalletti

La delusione di Spalletti

02:10
Festa grande per la "Dea"

Festa grande per la "Dea"

01:44
Inter, testa al Sassuolo

Inter, testa al Sassuolo

02:02
Hojlund, suona la sveglia

Hojlund, suona la sveglia

01:54
Inter, Cocchi e Kamate

Inter, Cocchi e Kamate

01:46
Inter, Cocchi e Kamate

Inter, Cocchi e Kamate

01:53
Totti-Roma, ci risiamo

Totti-Roma, ci risiamo

01:51
Maldini, un futuro da 9

Maldini, un futuro da 9

01:50
Fiorentina, ecco Paratici

Fiorentina, ecco Paratici

01:30
Benzema, tris per Inzaghi

Benzema, tris per Inzaghi

I più visti di Calcio Estero

CR7 shock: rompe con l'Al Nassr ed è pronto ad andarsene dall'Arabia

MCH TRIPLETTA BENZEMA AL HILAL MCH

Benzema, tripletta show all'esordio con l'Al Hilal

Benzema, esordio show con l'Al Hilal di Inzaghi: tripletta con gol di tacco. Poi la stoccata all'Al Ittihad

Ronaldo, lo sciopero continua: CR7 diserta anche l'allenamento dell'All Nassr

Susy disperata per Messi, ma pronta a tifare City

MCH ROSARIO CENTRAL-RIVER PLATE 0-0 MCH

Paredes lancia il Boca su rigore: col Newell's finisce 2-0

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Perez e Laporta
12:32
Il Real resta solo: anche il Barcellona esce dalla Superlega
12:12
Nico Paz e Wesley tra le Future Stars di EA Sports FC 26
12:04
Da 6,1 a 1,6 gol a stagione: il "buio" del Real Madrid senza Cristiano Ronaldo
Pierangelo Belli
11:08
Lutto nel Milan: addio a Pierangelo Belli, portiere pluricampione dell'era Rocco
10:57
Napoli, guarda Lucca: subito in gol con il Nottingham Forest