Fuga dall'Arabia: non solo il caso Ronaldo, tanti big stanno lasciando la Saudi League

L'uscita prematura di Jordan Henderson dall'Al Ettifaq, solo sei mesi dopo il suo acquisto per 14 milioni di euro, ha creato un precedente. Sono seguiti altri nomi come Seko Fofana (attualmente al Porto), Neymar, Talisca, Jota, Alex Telles e Ivan Rakitic, che hanno lasciato il campionato. L'Al Ittihad, attuale campione in carica, è tra i club più colpiti. La squadra, ora guidata da Sergio Conceição, ha già perso N'Golo Kanté (che è andato al Fenerbahçe) e ha visto Karim Benzema trasferirsi ai rivali dell'Al Hilal. Fabinho e Danilo Pereira potrebbero essere i prossimi a partire.