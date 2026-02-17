De Marco: "Primo giallo di Kalulu corretto, poi ci poteva stare la simulazione di Bastoni"

L'episodio più discusso del weekend di campionato è stato il doppio giallo a Pierre Kalulu. Su quello che ha portato all'espulsione da parte di La Penna, De Marco ha dichiarato: "Il contatto è lieve, la simulazione di Bastoni ci poteva assolutamente stare". Sulle minacce rivolte all'arbitro e al calciatore dell'Inter, l'ex fischietto ha aggiunto: "Massima solidarietà a entrambi, il dissenso nel calcio c'è sempre stato, ma quando si esce dal campo e si tocca la sfera personale non è più sport. Questi episodi vanno condannati senza se e senza ma. Le decisioni possono essere discusse, ma le minacce non devono esistere". Per quanto riguarda il primo giallo, invece, De Marco l'ha definito "corretto".