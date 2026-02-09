1 di 7
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Premier League

Donnarumma salva il City: la reazione di Guardiola è tutta un programma

Il tecnico ha provato a imitare la parata del portiere azzurro scatenando l'ironia di tifosi e appassionati

09 Feb 2026 - 11:01
7 foto

Liverpool-Manchester City è stata una partita ricca di emozioni. I Citizens hanno rimontato l'iniziale vantaggio dei Reds grazie alle reti di Bernardo Silva e Haaland ma nel finale la scena se l'è presa tutta Gianluigi Donnarumma

Il portiere azzurro ha salvato il risultato al nono minuto di recupero grazie a una mostruosa parata sul tiro di Mac-Allister. I riflessi del classe '99 hanno lasciato tutti increduli ad Anfield, compreso Pep Guardiola. Il tecnico del City si è prima portato le mani in testa e poi, rivolgendosi al suo staff, ha provato a imitare il salvataggio di Donnarumma con tanto di salto ed espressione buffa. Le immagini sono diventate immediatamente virali. 

Grazie ai riflessi dell'ex Psg e Milan, il Manchester City ha potuto portarsi a casa tre punti fondamentali per rimanere in scia all'Arsenal capolista.

premier league
manchester city
pep guardiola
gigio donnaruma

Premier League

Lo United vince il derby di Manchester, ma l'Arsenal non scappa. Ok il Chelsea, pari per il Liverpool

7

Donnarumma salva il City: la reazione di Guardiola è tutta un programma

Il City ribalta il Liverpool nel recupero, Guardiola tiene aperta la corsa al titolo

Gyokeres porta l'Arsenal a +9 sul City, lo United non si ferma più, ok anche il Chelsea

Il City si fa rimontare dal Tottenham, ko l'Aston Villa: l'Arsenal scappa. United, Carrick fa 3 su 3

L'Arsenal cala il poker sul campo del Leeds e torna a +7 aspettando City e Aston Villa

Carrick riapre la Premier League, Arsenal ko all'Emirates: City e Aston Villa a -4

Il City torna a vincere dopo un mese. Adli stende il Liverpool, Romero salva il Tottenham

Lo United vince il derby di Manchester, ma l'Arsenal non scappa. Ok il Chelsea, pari per il Liverpool

I più visti di Calcio Estero

CR7 shock: rompe con l'Al Nassr ed è pronto ad andarsene dall'Arabia

MCH TRIPLETTA BENZEMA AL HILAL MCH

Benzema, tripletta show all'esordio con l'Al Hilal

Fuga dall'Arabia: non solo il caso Ronaldo, tanti big stanno lasciando la Saudi League

Benzema, esordio show con l'Al Hilal di Inzaghi: tripletta con gol di tacco. Poi la stoccata all'Al Ittihad

CR7 continua la protesta e diserta la sfida tra Al Nassr e Al Ittihad: tutto lo stadio è con lui FOTO

Susy disperata per Messi, ma pronta a tifare City