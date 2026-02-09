Donnarumma salva il City: la reazione di Guardiola è tutta un programma

Il portiere azzurro ha salvato il risultato al nono minuto di recupero grazie a una mostruosa parata sul tiro di Mac-Allister. I riflessi del classe '99 hanno lasciato tutti increduli ad Anfield, compreso Pep Guardiola. Il tecnico del City si è prima portato le mani in testa e poi, rivolgendosi al suo staff, ha provato a imitare il salvataggio di Donnarumma con tanto di salto ed espressione buffa. Le immagini sono diventate immediatamente virali.