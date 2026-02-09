Donnarumma salva il City: la reazione di Guardiola è tutta un programma

© Getty Images
Il tecnico ha provato a imitare la parata del portiere azzurro scatenando l'ironia di tifosi e appassionati
Liverpool-Manchester City è stata una partita ricca di emozioni. I Citizens hanno rimontato l'iniziale vantaggio dei Reds grazie alle reti di Bernardo Silva e Haaland ma nel finale la scena se l'è presa tutta Gianluigi Donnarumma.
Il portiere azzurro ha salvato il risultato al nono minuto di recupero grazie a una mostruosa parata sul tiro di Mac-Allister. I riflessi del classe '99 hanno lasciato tutti increduli ad Anfield, compreso Pep Guardiola. Il tecnico del City si è prima portato le mani in testa e poi, rivolgendosi al suo staff, ha provato a imitare il salvataggio di Donnarumma con tanto di salto ed espressione buffa. Le immagini sono diventate immediatamente virali.
Grazie ai riflessi dell'ex Psg e Milan, il Manchester City ha potuto portarsi a casa tre punti fondamentali per rimanere in scia all'Arsenal capolista.