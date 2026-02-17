Tragedia nell'hockey, sparatoria durante una partita: tre morti

Tragedia durante una partita di hockey giovanile nel Rhode Island, USA. Alla Dennis M. Lynch Arena di Pawtucket è andata in scena una sparatoria in cui hanno perso la vita tre persone, compreso l'attentatore. Il capo della polizia di Pawtucket, Tina Goncalves, ha dichiarato che anche altre tre persone sono ricoverate in ospedale in condizioni critiche. Le autorità ritengono che la causa dietro alla sparatoria fosse una disputa familiare: l'attentatore infatti si sarebbe recato al palazzetto per assistere alla partita del parente. Alcuni spettatori "eroi" hanno collaborato con le forze dell'ordine fermando l'attentatore e limitando il numero di feriti e vittime.