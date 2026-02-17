Tragedia nell'hockey, sparatoria durante una partita: tre morti

17 Feb 2026 - 17:35

Tragedia durante una partita di hockey giovanile nel Rhode Island, USA. Alla Dennis M. Lynch Arena di Pawtucket è andata in scena una sparatoria in cui hanno perso la vita tre persone, compreso l'attentatore. Il capo della polizia di Pawtucket, Tina Goncalves, ha dichiarato che anche altre tre persone sono ricoverate in ospedale in condizioni critiche. Le autorità ritengono che la causa dietro alla sparatoria fosse una disputa familiare: l'attentatore infatti si sarebbe recato al palazzetto per assistere alla partita del parente. Alcuni spettatori "eroi" hanno collaborato con le forze dell'ordine fermando l'attentatore e limitando il numero di feriti e vittime. 

Tragedia nell'hockey, sparatoria durante una partita: tre morti
16:37
Milano-Cortina 2026, speed skating: medaglia d'oro per l'Italia nell'inseguimento a squadre
16:28
Sinner, la sfida con Alcaraz è anche ... a pesca: web scatenato
14:48
F1: dopo 20 anni lascia il capo progettista della Red Bull, Craig Skinner
12:49
Milano-Cortina 2026, Jutta Leerdam medaglia d'oro dei social: 100 milioni di engagement