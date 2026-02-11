LA DENUNCIA

Balotelli vittima di insulti razzisti a Dubai: "Qui non me l'aspettavo, adesso basta"

L'attaccante dell'Al-Ittifaq: "Mi è stato ripetutamente detto: "Uh uh uh vai a mangiare le banane"

11 Feb 2026 - 22:50
© instagram

© instagram

"Oggi, durante una partita, sono stato vittima di insulti razzisti più volte. Mi è stato ripetutamente detto: "Uh uh uh vai a mangiare le banane". Non c'è pace per Mario Balotelli: la denuncia arriva su Instagram. "Io da sempre condanno ogni atto di razzismo, non me l'aspettavo qui. Spero che vengano presi provvedimenti seri per evitare che si ripeta", ha scritto SuperMario, che da qualche giorno è ripartito dagli Emirati Arabi Uniti e più precisamente da Dubai, nell'Al-Ittifaq. Balotelli era fermo dallo scorso anno dopo la deludente parentesi al Genoa. "Non ci può essere assolutamente posto per il razzismo nel calcio o nella società e questo comportamento non può essere normale né può ammettere scuse o essere ignorato - ha proseguito - Ne parlo espressamente per portare consapevolezza del problema: non riguarda solo me ma ogni tipo di calciatore che ne è stato vittima. Adesso basta, 'Enough is enough'".

© instagram

© instagram

balotelli
emirati arabi

