Premier League: Arsenal incontenibile, poker all'Aston Villa e primo posto blindato

LE ALTRE PARTITE

Nelle altre gare di serata, a sorridere è il Newcastle, grazie al 3-1 sul campo del Burnley: in gol Joelinton (2’), Wissa (7’), Laurent (23’) e Bruno Guimaraes (94’). Chi festeggia al City Ground è invece l’Everton, bravo a imporsi 2-0 nello stadio del Nottingham Forest: decidono le reti di Garner (19’) e Barry (79’). A pareggiare 2-2 col Brighton è, infine, il West Ham al London Stadium: a segno Bowen (10’), Welbeck su rigore (32’), Paquetà su penalty (45’+4’) e Veltman (61’).

