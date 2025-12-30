Logo SportMediaset

Premier League: Arsenal incontenibile, poker all'Aston Villa e primo posto blindato

Pareggi per Manchester United e Chelsea, vince il Newcastle di Tonali

di Redazione
30 Dic 2025 - 23:19
Il turno infrasettimanale valevole per la 19ª giornata di Premier League vede la vittoria dell’Arsenal nel big match contro l’Aston Villa. La squadra di Arteta batte 4-1 quella di Emery all’Emirates e la spinge a -6 dal primo posto: si interrompe così la striscia positiva dei Villans. Lo United pareggia invece 1-1 coi Wolves, il Chelsea 2-2 col Bournemouth. Esulta il Newcastle, 3-1 a Burnley, mentre l’Everton supera 2-0 il Forest. 2-2 tra Brighton e West Ham.

ARSENAL-ASTON VILLA 4-1 
Il 19º turno di Premier League vede il dominio dell’Arsenal. La capolista trionfa 4-1 all’Emirates contro l’Aston Villa di Unai Emery e interrompe così a undici la sua striscia di vittorie consecutive tra campionato e coppe. Gabriel stappa il big match al 48’, mentre Zubimendi raddoppia al 52’ e Trossard cala il tris al 69’. A partecipare alla festa al 78’ è anche Gabriel Jesus, il quale mostra poi una maglia con la scritta “I belong to Jesus”, resa celebre dal connazionale Kakà dopo la finale di Champions League vinta dal Milan contro il Liverpool nel 2007. Al 94’ Watkins timbra invece il gol della bandiera per l’Aston Villa. I Gunners salgono così a 45 punti e spediscono a -6 proprio i Villans: il Manchester City di Guardiola dovrà rispondere a Capodanno nella gara contro il Sunderland per restare in scia ad Arteta. 

MANCHESTER UNITED-WOLVERHAMPTON 1-1 
Il Manchester United pareggia a Old Trafford contro il Wolverhampton: Zirkzee apre lo score al 27’, mentre Krejci ristabilisce l’equilibrio in chiusura di primo tempo. La formazione di Amorim non ci sta e al 91’ riesce a tornare avanti grazie all’ex Lecce Dorgu: la rete viene però annullata per fuorigioco. Si resta quindi sull’1-1, risultato che regge fino al triplice fischio e che porta i Red Devils a 30 punti. I Wolves salgono invece a 3 punti, restando comunque ultimi in classifica con ampio distacco (-9 dal Burnley). 

CHELSEA-BOURNEMOUTH 2-2 
Il pubblico di Stamford Bridge vive il 2-2 del Chelsea sul Bournemouth, sfida che si stappa al 6’ con il vantaggio ospite firmato da Brooks. I padroni di casa rispondono quindi con il rigore di Cole Palmer al 15’ e con il gol di Enzo Fernandez al 23’, prima del pareggio di Kluivert quattro minuti più tardi. Nella ripresa il risultato resta poi invariato. Questo pareggio porta i Blues a 30 punti e tiene le Cherries a 23. 

LE ALTRE PARTITE 
Nelle altre gare di serata, a sorridere è il Newcastle, grazie al 3-1 sul campo del Burnley: in gol Joelinton (2’), Wissa (7’), Laurent (23’) e Bruno Guimaraes (94’). Chi festeggia al City Ground è invece l’Everton, bravo a imporsi 2-0 nello stadio del Nottingham Forest: decidono le reti di Garner (19’) e Barry (79’). A pareggiare 2-2 col Brighton è, infine, il West Ham al London Stadium: a segno Bowen (10’), Welbeck su rigore (32’), Paquetà su penalty (45’+4’) e Veltman (61’). 
 

