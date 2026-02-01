Premier League: il Tottenham riprende il City, tre di fila per lo United. Cade l’Aston Villa
Guardiola scivola a -6 dall’Arsenal, rimontato da 0-2 a 2-2 dagli Spurs: 3-2 allo scadere per i Red Devils sul Fulham
Nel ventiquattresimo turno di Premier League il Manchester City non risponde all’Arsenal. La squadra di Guardiola viene ripresa da 0-2 a 2-2 sul campo del Tottenham: super doppietta di Solanke. Non tiene il passo nemmeno l’Aston Villa, ora a -7 dalla vetta dopo il ko casalingo per 1-0 contro il Brentford. Terza vittoria di fila per il Manchester United, Sesko realizza il 3-2 sul Fulham al 94’, mentre Nottingham Forest-Crystal Palace finisce 1-1.
TOTTENHAM-MANCHESTER CITY 2-2
Il pareggio tra Tottenham e Manchester City fa godere l’Arsenal: rimonta Spurs da 0-2 a 2-2. Il primo tempo degli uomini di Guardiola è praticamente perfetto: prima, all’11’, Cherki porta in vantaggio i Citizens su assist di Haaland, poi al 44’ Semenyo raddoppia a pochi istanti dall’intervallo. I padroni di casa si scuotono dopo la pausa, e affrontano il secondo tempo con tutt’altro piglio: al 53’ Solanke accorcia le distanze su invenzione di Xavi Simons, ma l’attaccante inglese si supera al 70’ trovando la sua personale doppietta dopo aver raccolto l’assist del neoacquisto Gallagher. Nel quarto d’ora finale gli ospiti provano in tutti i modi a vincerla, senza però riuscirci. Il Manchester City sale a 47 punti, ora a -6 dall’Arsenal capolista. Tocca quota 29 il Tottenham, ancora in quattordicesima posizione.
MANCHESTER UNITED-FULHAM 3-2
Terza vittoria consecutive per il Manchester United, che piega 3-2 il Fulham allo scadere a Old Trafford e torna subito al quarto posto scavalcando il Chelsea. Il primo tempo è appannaggio dei Red Devils, che sbloccano il match al 19’ con Casemiro. I Cottagers faticano a reagire, all’intervallo il punteggio resta sull’1-0. In apertura di secondo tempo gli uomini di Carrick trovano anche il raddoppio con Cunha, ma quanto tutto sembra facile per i rossi di Manchester ecco che i bianconeri rimontano: all’85’ Jimenez accorcia le distanze, poi al 91’ Kevin gela l’Old Trafford con il gol del 2-2. Partita finita? Altroché: al 94’ Sesko regala tre punti ai suoi, su assist del solito Bruno Fernandes. Con questa vittoria lo United sale a 41 punti, al quarto posto e a -6 dal City secondo.
LE ALTRE PARTITE
L’Aston Villa scivola in terza posizione: Emery va a -7 dall’Arsenal e a -1 dal Manchester City dopo la sconfitta casalinga contro il Brentford per 1-0. Ospiti in dieci uomini dal 42’ per l’espulsione di Schade, ma tre minuti più tardi le Bees trovano comunque il gol partita con Ouattara. Termina 1-1 invece il match tra Nottingham Forest e Crystal Palace: Ismaila Sarr al 47’ su rigore (fallo di mano di Neco Williams, con espulsione) risponde al rapido vantaggio biancorosso di Gibbs-White (5’).