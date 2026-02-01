Premier League: il Tottenham riprende il City, tre di fila per lo United. Cade l’Aston Villa

Il pareggio tra Tottenham e Manchester City fa godere l’Arsenal: rimonta Spurs da 0-2 a 2-2. Il primo tempo degli uomini di Guardiola è praticamente perfetto: prima, all’11’, Cherki porta in vantaggio i Citizens su assist di Haaland, poi al 44’ Semenyo raddoppia a pochi istanti dall’intervallo. I padroni di casa si scuotono dopo la pausa, e affrontano il secondo tempo con tutt’altro piglio: al 53’ Solanke accorcia le distanze su invenzione di Xavi Simons, ma l’attaccante inglese si supera al 70’ trovando la sua personale doppietta dopo aver raccolto l’assist del neoacquisto Gallagher. Nel quarto d’ora finale gli ospiti provano in tutti i modi a vincerla, senza però riuscirci. Il Manchester City sale a 47 punti, ora a -6 dall’Arsenal capolista. Tocca quota 29 il Tottenham, ancora in quattordicesima posizione.