Premier Legaue, Brentford-Arsenal 1-1: Lewis-Potter risponde a Madueke

Gunners ripresi dalle Bees, ora Arteta è solo a +4 sul Manchester City

12 Feb 2026 - 23:05
Si chiude il ventiseiesimo turno di Premier League: la capolista Arsenal raccoglie solo un punto nel match in trasferta sul campo del Brentford, Gunners ripresi sull’1-1. Dopo un primo tempo povero di occasioni gli ospiti sbloccano la partita al 61’ con Noni Madueke. Le Bees rispondono dopo dieci minuti, pareggiando i conti al 71’ con Lewis-Potter. Ora Arteta è solamente a +4 su Guardiola: Manchester City a 53, Gunners a quota 57.

Altro passo falso dell'Arsenal, che rischia seriamente di compromettere la sua fuga solitaria verso la vittoria della Premier League: solo 1-1 sul campo del Brentford. Primo tempo veramente povero di occasioni: i Gunners ci provano solamente di testa su corner con il solito Gabriel e con un destro timido di Trossard, ma i primi quarantacinque minuti vanno in archivio sullo 0-0. Dopo l'intervallo gli uomini di Arteta aumentano i giri del motore, e al 61' stappano la partita: assist di Hincapié per l'1-0 a firma dell'ex Chelsea Madueke. Le Bees non si fanno affossare dal vantaggio ospite, e dieci minuti più tardi hanno la forza di pareggiare i conti. Al 71' cross dell'ex Fiorentina Kayode, torre di van den Berg e zampata vincente di Lewis-Potter, che sigla il definitivo 1-1. L'Arsenal resta in vetta a 57 punti, ora il Manchester City è solamente a -4. Tocca quota 40 il Brentford.

