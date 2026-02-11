Premier League: il tris del City mette pressione all’Arsenal, il Liverpool torna al successo

MANCHESTER CITY-FULHAM 3-0



Il Manchester City accoglie il Fulham all’Etihad, dove Foden impegna Leno al decimo, prima dell’1-0 firmato da Semenyo al 24’: il ghanese conferma il suo impatto devastante con la maglia dei Citizens, con la quale ha già segnato 5 gol in 8 partite complessive. L’ex Bournemouth impreziosisce poi ulteriormente la propria prestazione offrendo l’assist per il 2-0 di O’Reilly alla mezz’ora, mentre Haaland cala il tris al 39’: il norvegese trova così una rete che su azione in Premier League gli mancava dal 20 dicembre 2025. I ragazzi di Guardiola si limitano quindi ad amministrare nel secondo tempo, con il 3-0 finale che permette loro di salire a 53 punti: ora è -3 dall’Arsenal capolista, chiamato a rispondere giovedì nel derby londinese in casa del Brentford. A 34 punti resta invece il Fulham di Marco Silva, al terzo ko consecutivo.



SUNDERLAND-LIVERPOOL 0-1



Il Liverpool fa tappa allo Stadium of Light per la sfida al Sunderland. Wirtz scalda i guantoni di Roefs alla mezz’ora del primo tempo e poi colpisce un palo quattro minuti più tardi: l’ex Bayer Leverkusen incrocia perfettamente col mancino, ma si deve arrendere alla respinta del legno. Il tedesco è il più ispirato e al 38’ ci prova pure di testa, ma trova un’altra attenta risposta del portiere avversario. Tra il 50’ e il 59’ sono invece i Black Cats a rendersi pericolosi prima con Hume e poi con Mukiele, mentre al 61’ arriva l’1-0 dei Reds: sul corner calciato da Salah, van Dijk stacca in cielo e inzucca in rete, con Diarra che finisce col buttare il pallone nella propria porta nel tentativo di salvare sulla linea. Trascorrono pochi minuti e Slot perde purtroppo Endo per quello che sembra essere un grave infortunio: il giapponese esce in barella e in lacrime, con il gioco che resta fermo a lungo per permettere allo staff medico di soccorrerlo. Jones sfodera invece un altro tiro interessante all’88’ e Salah fa lo stesso in pieno recupero, con il triplice fischio che ufficializza poi l’1-0 finale. Al Liverpool tanto basta per tornare alla vittoria e portarsi a 42 punti in classifica, a -2 dal quinto posto del Chelsea. Il Sunderland rimane invece a 36 punti.



LE ALTRE PARTITE



Nelle altre gare in programma questa sera, molto importante è il successo dell’Aston Villa contro il Brighton. La formazione di Emery si impone 1-0 al Villa Park, dove a decidere la sfida è l’autogol di Hinshelwood (87’). I Villans si confermano quindi terzi in classifica con 50 punti, mentre i Seagulls restano a 31 punti. Nonostante la sconfitta, chi vive una partita indimenticabile è James Milner: subentrato a Baleba al 22’, il classe 1986 inglese eguaglia il record di presenze all-time in Premier League fissato dal connazionale Gareth Barry, ovvero 653. Il Burnley rimonta invece 3-2 il Crystal Palace a Selhurst Park: Jorgen Strand Larsen (acquistato a gennaio per 50 milioni) timbra i suoi primi due gol con i londinesi (17’ e 33’), ma Mejbri (40'), Anthony (44’) e l’autorete di Lerma (45’+2’) ribaltano tutto per gli ospiti. I Clarets si portano dunque a 18 punti, le Eagles rimangono ferme a 32 punti. Il Nottingham Forest pareggia, infine, 0-0 contro il Wolverhampton. Questo risultato consente ai Garibaldi Reds di salire a 27 punti, mentre a 9 si portano i Wolves: i Lupi di Rob Edwards rimangono comunque insabbiati all’ultimissimo posto in graduatoria, a -18 dalla zona salvezza.