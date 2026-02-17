Bodo, Aleesami shock su Bastoni: "Sono juventino ma ha fatto bene"

17 Feb 2026 - 14:52
Haitam Aleesami  © IPA

In vista della sfida europea tra Inter e Bodo/Glimt, le parole di Martin Aleesami ai microfoni di Sky Sport su Alessandro Bastoni fanno discutere. L'ex difensore del Palermo, oggi nel club norvegese, ha parlato così del caso Kalulu: "Da juventino, tifavo Juventus da piccolo, è stata una brutta cosa. Ma l'arbitro può sbagliare, fa parte del calcio, e Bastoni è stato più intelligente. Ha fatto bene per la sua squadra. Però credo che questa regola del mancato intervento del Var sul doppio giallo deve essere cambiata".

