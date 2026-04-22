Chelsea, esonerato Rosenior: fatale il ko contro il Brighton

Dopo Enzo Maresca è toccato a Liam Rosenior. Il tecnico inglese è stato esonerato dal ruolo di manager del Chelsea. Fatale il tracollo per 3-0 in trasferta contro il Brighton, il settimo ko nelle ultime otto partite disputate (l'unico successo è stato nei quarti di FA Cup contro il Port Vale 7-0). Una serie di partite in cui il Chelsea, esclusa l'abbuffata contro il modesto Port Vale, ha raccolto 0 gol. Si tratta del quarto allenatore bruciato da Todd Boehly, numero uno dei Blues, nel giro degli ultimi due anni. Rosenior era arrivato a gennaio per sostituire Enzo Maresca e aveva firmato un contratto fino al 2032.