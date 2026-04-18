portogallo

Mourinho-Benfica, prove di rottura? Lo Special One vuole il rinnovo, Rui Costa frena

José Mourinho vuole restare al Benfica ma chiede un nuovo contratto. Il presidente Rui Costa gela gli entusiasmi, rottura possibile

18 Apr 2026 - 11:54
videovideo

Il futuro di José Mourinho sulla panchina del Benfica è tutt'altro che certo. Nonostante un contratto valido fino al 2027, lo Special One ha iniziato a lanciare messaggi criptici, dichiarando di "voler restare" ma sognando un prolungamento e rimettendo la decisione finale nelle mani della società mentre il presidente Rui Costa si è limitato a blindare la posizione attuale ricordando la validità degli accordi già sottoscritti.

Mourinho-Benfica e il caso del contratto

 Secondo quanto scrive A Bola dietro questo gioco di dichiarazioni si celerebbe una precisa strategia del tecnico portoghese, spalleggiato dal procuratore Jorge Mendes: Mourinho non si accontenta della scadenza fissata, ma punta a un prolungamento del rapporto con termini economici e temporali rivisti. Se da un lato il club ritiene che l'attuale intesa sia soddisfacente, dall'altro l'allenatore preme per un nuovo documento che ne certifichi la centralità nel progetto, arrivando a provocare mediaticamente con la disponibilità a firmare "anche per dieci anni".

Se Rui Costa assicura che ci sia "piena sintonia", Mourinho continua a usare il condizionale, una tensione sotterranea che rischia di trasformarsi in un attrito insanabile se i risultati sul campo non dovessero supportare le ambizioni del tecnico. Il Benfica, dopo il deludente pareggio contro il Casa Pia, ha visto allontanarsi la vetta occupata dal Porto di Farioli messo a rischio la qualificazione alla prossima Champions League (arrivando secondo si va ai playoff). Mourinho sente l'ombra dei suoi predecessori, consapevole che restare con un contratto valido solo per un'altra stagione e senza il pieno supporto per una programmazione a lungo termine potrebbe rivelarsi un boomerang.

Perché Mourinho può lasciare il Benfica?

 Mou ha subordinato la sua permanenza non agli investimenti sul mercato, ma alla reale fiducia del club. "Dipende solo dalla volontà del club, non dipende da nessuna condizione da parte mia. Non importano gli acquisti" ha aggiunto, spostando di fatto la pressione su Rui Costa. Resta da capire se questo stallo porterà a una clamorosa interruzione del rapporto a fine stagione.

Mourinho e il regalo dei tifosi della Roma incontrati a Torino: "Torno? Non si sa mai...”

1 di 5
© X
© X
© X

© X

© X

mourinho
benfica
rinnovo contratto
rui costa

Ultimi video

01:03
DICH CUESTA PRE UDINESE DICH

Cuesta: "Non siamo ancora salvi. Ho cercato di far brillare tutti"

00:24
Le semifinali di ritorno di Coppa Italia

Le semifinali di ritorno di Coppa Italia

01:59
Gasp-Dea, che amore

Gasp-Dea, che amore

01:43
Emozione Bernardeschi

Emozione Bernardeschi

01:40
Juve sempre più "Loca"

Juve sempre più "Loca"

01:47
Juventus "coop" del gol

Juventus "coop" del gol

01:36
Milan, stop esperimenti

Milan, stop esperimenti

02:11
Allegri e il futuro

Allegri e il futuro

01:43
Sarri, emozioni da ex

Sarri, emozioni da ex

01:36
Napoli, sprint finale

Napoli, sprint finale

01:06
DICH ALLEGRI SU LEAO PER SITO 18/4 DICH

Allegri: "Leao? I fischi gli hanno fatto bene e lo vedrete…"

02:03
DICH ALLEGRI SU STRATEGIA PER SITO 18/4 DICH

Allegri traccia la strada: "Milan brand fortissimo, ora serve una strategia chiara"

02:21
DICH ALLEGRI SU FUTURO PER SITO 18/4 DICH

Allegri e il futuro: "Ora parlano tutti, a me non piacciono i cambiamenti…"

01:10
DICH MENDY POST INTER PER SITO 18/4 DICH

Mendy: "Inter fortissima, noi dobbiamo lavorare di più per la salvezza"

03:15
DICH CARLOS AUGUSTO DA MIX SAN SIRO DICH

Carlos Augusto: "Mancano ancora cinque partite, dobbiamo fare del nostro meglio"

01:03
DICH CUESTA PRE UDINESE DICH

Cuesta: "Non siamo ancora salvi. Ho cercato di far brillare tutti"

I più visti di Calcio Estero

Grave infortunio per Retegui: operazione obbligata e stagione finita. Milan e Juve osservano

L'ex Lazio Hoedt perde la testa: l'arbitro non perdona la protesta plateale

Roberto Mancini

Beffa Mancini, l'Al Sadd spreca tutto: il sogno Champions svanisce ai rigori

Simone Inzaghi

Inzaghi di nuovo nella bufera dopo il ko con Mancini: i tifosi dell'Al Hilal infuriati

Bufera Betis, Deossa ai margini per un flirt con la figlia dell'ex Viola Joaquin

Tre big della panchina sono pronti a rientrare: Xabi Alonso, Maresca e la suggestione Klopp

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:32
Lazio: con il Napoli debutta il nuovo main sponsor, cifre e durata dell'accordo
14:12
Inter matematicamente alla Champions 2026/27: quanto vale la qualificazione
13:55
Juve: allenamento in gruppo per Yildiz e Thuram
13:37
Bologna: distorsione alla caviglia sinistra per Casale
13:21
Roma: Pisilli convocato per l'Atalanta, out Wesley