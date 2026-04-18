Mourinho-Benfica, prove di rottura? Lo Special One vuole il rinnovo, Rui Costa frena

Il futuro di José Mourinho sulla panchina del Benfica è tutt'altro che certo. Nonostante un contratto valido fino al 2027, lo Special One ha iniziato a lanciare messaggi criptici, dichiarando di "voler restare" ma sognando un prolungamento e rimettendo la decisione finale nelle mani della società mentre il presidente Rui Costa si è limitato a blindare la posizione attuale ricordando la validità degli accordi già sottoscritti.