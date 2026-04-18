Mourinho-Benfica, prove di rottura? Lo Special One vuole il rinnovo, Rui Costa frena

Mourinho e il regalo dei tifosi della Roma incontrati a Torino: "Torno? Non si sa mai...”
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José Mourinho vuole restare al Benfica ma chiede un nuovo contratto. Il presidente Rui Costa gela gli entusiasmi, rottura possibile
Il futuro di José Mourinho sulla panchina del Benfica è tutt'altro che certo. Nonostante un contratto valido fino al 2027, lo Special One ha iniziato a lanciare messaggi criptici, dichiarando di "voler restare" ma sognando un prolungamento e rimettendo la decisione finale nelle mani della società mentre il presidente Rui Costa si è limitato a blindare la posizione attuale ricordando la validità degli accordi già sottoscritti.
Secondo quanto scrive A Bola dietro questo gioco di dichiarazioni si celerebbe una precisa strategia del tecnico portoghese, spalleggiato dal procuratore Jorge Mendes: Mourinho non si accontenta della scadenza fissata, ma punta a un prolungamento del rapporto con termini economici e temporali rivisti. Se da un lato il club ritiene che l'attuale intesa sia soddisfacente, dall'altro l'allenatore preme per un nuovo documento che ne certifichi la centralità nel progetto, arrivando a provocare mediaticamente con la disponibilità a firmare "anche per dieci anni".
Se Rui Costa assicura che ci sia "piena sintonia", Mourinho continua a usare il condizionale, una tensione sotterranea che rischia di trasformarsi in un attrito insanabile se i risultati sul campo non dovessero supportare le ambizioni del tecnico. Il Benfica, dopo il deludente pareggio contro il Casa Pia, ha visto allontanarsi la vetta occupata dal Porto di Farioli messo a rischio la qualificazione alla prossima Champions League (arrivando secondo si va ai playoff). Mourinho sente l'ombra dei suoi predecessori, consapevole che restare con un contratto valido solo per un'altra stagione e senza il pieno supporto per una programmazione a lungo termine potrebbe rivelarsi un boomerang.
Mou ha subordinato la sua permanenza non agli investimenti sul mercato, ma alla reale fiducia del club. "Dipende solo dalla volontà del club, non dipende da nessuna condizione da parte mia. Non importano gli acquisti" ha aggiunto, spostando di fatto la pressione su Rui Costa. Resta da capire se questo stallo porterà a una clamorosa interruzione del rapporto a fine stagione.
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