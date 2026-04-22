Milan-Juve, ti ricordi l’ultimo gol rossonero? Sono passati quasi quattro anni…

22 Apr 2026 - 19:12
© Getty Images

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Era l’8 ottobre del 2022, Allegri sedeva sulla panchina bianconera e Rabiot indossava la maglia della Juve (gli unici superstiti tra i rossoneri sono Gabbia, Tomori e Leao). Risale a quasi quattro anni fa l’ultimo gol del Milan a San Siro contro la Juventus e a segnarlo fu Brahim Diaz, che nella ripresa raddoppiò la rete segnata nel primo tempo da Tomori (2-0 il risultato finale). Da quel sabato sera di autunno più nulla e in generale in campionato soltanto un gol segnato (da Giroud nel 2023) in sei partite tra Milano e Torino.

Gli ultimi precedenti a San Siro:
23/11/2024 Milan-Juventus 0-0
22/10/2023 Milan-Juventus 0-1
08/10/2022 Milan-Juventus 2-0
23/01/2022 Milan-Juventus 0-0

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