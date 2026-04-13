Premier, volata finale City-Arsenal: a decidere può essere... la differenza reti

In questo scenario da infarto, il primo criterio di spareggio diventerebbe la differenza reti (il secondo i gol fatti e in caso di clamorosa e ulteriore parità si passerebbe allo scontro diretto, ndr), che al momento vede l'Arsenal avanti con un +38 rispetto al +35 dei rivali. Tuttavia, il vantaggio di Arteta è tutt'altro che rassicurante poiché il City ha ancora la possibilità di gonfiare il proprio bottino nel match contro il Palace e soprattutto nello scontro diretto del 19 aprile all'Etihad. Quel giorno ogni marcatura varrebbe letteralmente il doppio, migliorando la statistica dei campioni in carica e peggiorando contemporaneamente quella dei londinesi (o viceversa) in un gioco a somma zero che rende ogni azione d'attacco decisiva da qui all'ultima giornata.