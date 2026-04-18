INGHILTERRA

Premier League: Tottenham, crisi senza fine. De Zerbi ripreso al 95’ dal Brighton

I Seagulls strappano il 2-2 in pieno recupero: gli Spurs restano in zona retrocessione

18 Apr 2026 - 20:45
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Continua il momento di crisi del Tottenham, che nella 33a giornata di Premier League viene fermato sul 2-2 in casa contro il Brighton. Pedro Porro stappa la partita al 39’, sette minuti più tardi l’1-1 di Mitoma. Xavi Simons riporta avanti gli Spurs al 77’, ma al 95’ Rutter gela l’Hotspur Stadium. De Zerbi ancora senza vittorie in Inghilterra, il Tottenham resta in zona retrocessione (con il West Ham che ora ha la possibilità di andare a +4).

TOTTENHAM-BRIGHTON 2-2

Altro pari per il Tottenham, beffato sul 2-2 allo scadere dal Brighton. I padroni di casa spingono forte sull’acceleratore fin da subito, ma per il gol del vantaggio devono aspettare il 39’: assist di un ispirato Xavi Simons per l’1-0 di Pedro Porro. I Seagulls non ci stanno, e al 48’ (nel recupero del primo tempo) Mitoma trova un sinistro diagonale sotto la traversa che vale l’1-1. L’incubo degli Spurs sembra non finire, e il secondo tempo vive di poche emozioni e ritmi non elevatissimi. Xavi Simons al 77’ torna protagonista con un destro a giro sotto l’incrocio dei pali che significa 2-1, ma quando tutto lascia pensare alla prima vittoria degli Spurs sotto la guida di De Zerbi, ecco che arriva la beffa: al 95’ Rutter di sinistro buca Kinsky per la seconda volta, gelando l’Hotspur Stadium con la rete del definitivo 2-2. Il Tottenham sale a 31 punti ma resta diciottesimo, a -1 dal West Ham (impegnato lunedì sera in casa del Crystal Palace) e a -2 dal Nottingham Forest (che domani ospita il Burnley). 

LE ALTRE PARTITE

Il Wolverhamtpon è a un soffio dalla retrocessione, Wolves ko 3-0 sul campo del Leeds United. Grande protagonista è ancora una volta l’ex Milan Noah Okafor: prima (al 18’) l’assist per l’1-0 di Justin, poi due minuti più tardi il raddoppio dello svizzero. Chiude la partita al 95’ Calvert-Lewin su calcio di rigore. A proposito di ex Milan, tutt’altro che felice il periodo del Newcastle di Sandro Tonali: altra sconfitta per i Magpies, 2-1 a St. James’ Park contro il Bournemouth. Le Cherries la sbloccano al 32’ con Tavernier, pareggio dei padroni di casa al 68’ con Osula ma all’85’ Truffert regala i tre punti ai rossoneri. Termina invece 0-0 il match tra Brentford e Fulham.

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