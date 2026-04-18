Premier League: Tottenham, crisi senza fine. De Zerbi ripreso al 95’ dal Brighton

Altro pari per il Tottenham, beffato sul 2-2 allo scadere dal Brighton. I padroni di casa spingono forte sull’acceleratore fin da subito, ma per il gol del vantaggio devono aspettare il 39’: assist di un ispirato Xavi Simons per l’1-0 di Pedro Porro. I Seagulls non ci stanno, e al 48’ (nel recupero del primo tempo) Mitoma trova un sinistro diagonale sotto la traversa che vale l’1-1. L’incubo degli Spurs sembra non finire, e il secondo tempo vive di poche emozioni e ritmi non elevatissimi. Xavi Simons al 77’ torna protagonista con un destro a giro sotto l’incrocio dei pali che significa 2-1, ma quando tutto lascia pensare alla prima vittoria degli Spurs sotto la guida di De Zerbi, ecco che arriva la beffa: al 95’ Rutter di sinistro buca Kinsky per la seconda volta, gelando l’Hotspur Stadium con la rete del definitivo 2-2. Il Tottenham sale a 31 punti ma resta diciottesimo, a -1 dal West Ham (impegnato lunedì sera in casa del Crystal Palace) e a -2 dal Nottingham Forest (che domani ospita il Burnley).