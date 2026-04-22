INGHILTERRA

Disastro Leicester: 10 anni fa il trionfo con Ranieri, ora la retrocessione in terza serie con un centro sportivo da 100 milioni

Seconda retrocessione di fila per le Foxes, il presidente: "Un grande dolore, non ci sono scuse" 

22 Apr 2026 - 11:36
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Dalla gioia per un'impresa che resterà negli annali alla retrocessione in terza divisione inglese. Parliamo del Leicester che, a dieci anni dalla Premier League vinta con Claudio Ranieri alla guida si ritroverà nella prossima stagione a dover disputare la Serie C. Dopo la retrocessione del maggio del 2025 in Championship, il Leicester è finito ancora più giù, ossia in League One: decisivo il pareggio contro l'Hull City per 2-2, le Foxes, penultime in Championship a sette punti dal quart'ultimo posto, sono aritmeticamente retrocesse a due giornate dalla fine del torneo.

Era la stagione 2015/2016 e i tifosi di tutto il mondo si ritrovarono a tifare per quella squadra che, partita per salvarsi, si ritrovò giornata dopo giornata a lottare in vetta con le big, finendo per batterle tutte con Kanté a centrocampo e Vardy a segnare. Qualcosa di clamoroso che nemmeno le due retrocessioni potranno cancellare. Ma adesso la delusione è inevitabile come testimoniato anche dal comunicato Aiyawatt Srivaddhanaprabha, presidente delle Foxes: "Non ci sono scuse - ha esordito in una nota -. Abbiamo vissuto momenti di grande gioia e ora di profonda delusione, e il dolore è condiviso da tutti noi. Mi dispiace sinceramente per la delusione che abbiamo causato".

E adesso il Leicester, che in questa stagione ha dovuto scontare anche sei punti di penalizzazione per la violazione del fair play finanziario, si ritroverà a dover gestire un centro sportivo a dir poco costoso. Qualcosa di inimmaginabile per un club di terza serie. Come si vede nel filmato infatti, nel centro di allenamento delle Foxes troviamo 14 campi d'allenamento regolamentari, palestre personalizzate e addirittura un campo da golf. In sostanza una maxi-struttura da oltre 100 milioni di euro per un club decaduto nel giro di due anni.

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