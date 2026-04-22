Disastro Leicester: 10 anni fa il trionfo con Ranieri, ora la retrocessione in terza serie con un centro sportivo da 100 milioni

Era la stagione 2015/2016 e i tifosi di tutto il mondo si ritrovarono a tifare per quella squadra che, partita per salvarsi, si ritrovò giornata dopo giornata a lottare in vetta con le big, finendo per batterle tutte con Kanté a centrocampo e Vardy a segnare. Qualcosa di clamoroso che nemmeno le due retrocessioni potranno cancellare. Ma adesso la delusione è inevitabile come testimoniato anche dal comunicato Aiyawatt Srivaddhanaprabha, presidente delle Foxes: "Non ci sono scuse - ha esordito in una nota -. Abbiamo vissuto momenti di grande gioia e ora di profonda delusione, e il dolore è condiviso da tutti noi. Mi dispiace sinceramente per la delusione che abbiamo causato".