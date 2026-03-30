Caso Enzo Fernandez: "Voglio Madrid", addio al Chelsea?

Enzo Fernandez ha scatenato una vera e propria rivolta tra i tifosi del Chelsea dichiarando apertamente il suo desiderio di vivere a Madrid, città che considera "molto simile a Buenos Aires", alimentando le voci di un trasferimento al Real Madrid nonostante un contratto fino al 2032. Il centrocampista argentino, pagato 108 milioni di sterline nel 2023, ha incrinato definitivamente il rapporto con l'ambiente dopo aver criticato la società per l'esonero di Maresca e aver espresso dubbi sulla sua permanenza a Londra in seguito all'eliminazione dalla Champions League. Mentre i sostenitori dei Blues ne chiedono l'esclusione immediata dai titolari definendo il suo atteggiamento "tossico", la dirigenza si prepara a una battaglia sul prezzo del cartellino.