No Maresca no party: il Chelsea non faceva così male da 100 anni, pronta l'ennesima rivoluzione in panchina

Ad appesantire ulteriormente l'ambiente sono le parole del mister dei blues Liam Roseinor, che hanno il sapore di una resa o quantomeno di una rottura insanabile: "Una prestazione inaccettabile, indifendibile. Qualcosa deve cambiare subito, non posso più venire qui a metterci la faccia per quello che ho visto oggi". Proprio l'allenatore inglese, arrivato a gennaio dallo Strasburgo per raccogliere l'eredità di Enzo Maresca, sembrava aver inizialmente ridato anima a uno spogliatoio frammentato. Ma l'illusione è durata poco. Da marzo in poi, la squadra si è letteralmente spenta, vincendo solo una delle ultime nove partite.