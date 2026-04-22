I diffidati di Atalanta-Lazio: chi salterà la finale di Coppa Italia in caso di ammonizione

Dopo quasi due mesi, Atalanta e Lazio tornano a sfidarsi per contendersi un posto in finale di Coppa Italia (in diretta esclusiva su Italia 1). Ad attendere la vincitrice c'è l'Inter e per arrivare al meglio all'eventuale appuntamento con i nerazzurri entrambe le squadre dovranno tenere i nervi saldi. Sono infatti cinque in totale i diffidati alla New Balance Arena nel ritorno della semifinale: in casa Atalanta ci sono Hien, De Roon e Pasalic, che hanno ricevuto il cartellino giallo nella gara d'andata, mentre nella Lazio dovranno stare attenti Gila e Nuno Tavares, entrambi ammoniti contro il Bologna ai quarti.