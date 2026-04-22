Juventus-Alisson, accordo verbale: l'agente del portiere atteso in Italia

Con la qualificazione in Champions ormai a portata di mano, la Juventus accelera le operazioni in vista del mercato estivo ed entra nel vivo la trattativa per Alisson Becker, portiere brasiliano del Liverpool che ha ancora un anno di contratto con i Reds. L'ex Roma (in panchina c'era Spalletti, ndr) è il grande obiettivo della Vecchia Signora per la porta e dopo un lavoro durato settimane il club bianconero avrebbe raggiunto un accordo verbale di massima con il giocatore, che come riporta Fabrizio Romano avrebbe aperto con entusiasmo al ritorno in Italia e sarebbe molto affascinato dal progetto Juve. Ottenuto il sì di Alisson, mancherebbe ora quello del club inglese, ma come riporta La Gazzetta dello Sport l'entourage del 33enne sarà in Italia a cavallo della partita con il Milan per portare avanti la trattativa e provare ad accelerare.