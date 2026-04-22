Juventus-Alisson, accordo verbale: l'agente del portiere atteso in Italia
Il brasiliano del Liverpool è il grande obiettivo dei bianconeri per l'estate e arrivano segnali positivi, sul tavolo un accordo medio-lungo
Con la qualificazione in Champions ormai a portata di mano, la Juventus accelera le operazioni in vista del mercato estivo ed entra nel vivo la trattativa per Alisson Becker, portiere brasiliano del Liverpool che ha ancora un anno di contratto con i Reds. L'ex Roma (in panchina c'era Spalletti, ndr) è il grande obiettivo della Vecchia Signora per la porta e dopo un lavoro durato settimane il club bianconero avrebbe raggiunto un accordo verbale di massima con il giocatore, che come riporta Fabrizio Romano avrebbe aperto con entusiasmo al ritorno in Italia e sarebbe molto affascinato dal progetto Juve. Ottenuto il sì di Alisson, mancherebbe ora quello del club inglese, ma come riporta La Gazzetta dello Sport l'entourage del 33enne sarà in Italia a cavallo della partita con il Milan per portare avanti la trattativa e provare ad accelerare.
Il portiere brasiliano vorrebbe lasciarsi bene con il Liverpool e che il club sia soddisfatto da una sua possibile partenza, così dopo aver parlato con la Juve l'entourage di Alisson incontrerà i Reds, che recentemente hanno attivato la clausola unilaterale per il rinnovo del contratto fino al 2027, ma che l'estate scorsa hanno speso 30 milioni per il georgiano Giorgi Mamardashvili, che dovrebbe essere il nuovo titolare.
Trattativa in discesa quindi? Non proprio, perché il nodo principale riguarda l'ingaggio del portiere brasiliano, che attualmente guadagna 5 milioni netti all'anno più bonus. Troppi per la Juve, che propone un contratto triennale a cifre più basse e sarebbe anche disponibile a inserire una clausola (a favore della società) per un rinnovo di un ulteriore anno. Un dettaglio questo che potrebbe essere decisivo, perché un accordo di medio-lungo termine permetterebbe ad Alisson di dire fare una scelta di vita oltre che sportiva.
L'accordo con il giocatore è totale, ora la palla passa al Liverpool e non è escluso che nei discorsi con i Reds possa rientrare anche il nome di Di Gregorio, a cui gli inglesi avevano pensato seriamente prima che si trasferisse in bianconero.