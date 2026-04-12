Premier League: il City ne fa tre al Chelsea e spaventa l’Arsenal

Stamford Bridge fa da sfondo al big match tra Chelsea e Manchester City, sfida che vede Cucurella trafiggere Donnarumma con un sinistro a incrociare al 16’: il gol viene però annullato per fuorigioco proprio dello spagnolo. Sotto gli occhi di un doppio ex di lusso come Frank Lampard (presente in tribuna), è allora O’Reilly a stappare il risultato: l’inglese incorna Sanchez al 51’, trasformando nell’1-0 per gli Sky Blues lo splendido cross di Cherki. Sempre il francese si inventa poi con l’esterno mancino anche l’assist per il raddoppio di Guehi sei minuti più tardi, con l’ex Crystal Palace che segna così il suo primo gol in Premier League con il City. Il Chelsea accusa il doppio colpo e crolla al tappeto definitivamente al 68’: Doku strappa palla a Caicedo e timbra il 3-0. Nel giorno in cui Bernardo Silva diventa il portoghese con più presenze nella storia della Premier League (297), Guardiola può quindi festeggiare l’avvicinamento all’Arsenal: ora la sua squadra è a -6 da quella di Arteta, con lo scontro diretto in programma il prossimo weekend (il City ha poi sempre da recuperare la partita col Crystal Palace).

