Premier League: il City piega l’Arsenal, corsa al titolo riaperta

MANCHESTER CITY-ARSENAL 2-1



È l’Etihad a fare da sfondo a una delle partite più attese dell’anno, quella tra il Manchester City e l’Arsenal. Ad approcciare meglio la gara sono i padroni di casa, a centimetri dal vantaggio già al 4’: solo una deviazione di spalla di Gabriel nega infatti a Cherki la gioia del gol, con il pallone che sbatte clamorosamente contro il palo, a Raya già battuto. Il francese non ci sta e al 16’ si rifà con la rete dell’1-0: l’ex Lione si mette in proprio, saltando Gabriel, Rice e Saliba con una gran giocata e imbucando poi il pallone sul palo lontano. Il vantaggio dei Citizens dura però solo pochi secondi: al 18’ Donnarumma si addormenta infatti in occasione di un rinvio e finisce col colpire Havertz, col pallone che capitombola poi in rete, sotto lo sguardo incredulo di Guardiola. Il City si riaffaccia allora in avanti con Haaland, il cui mancino si infrange sull’esterno del palo in avvio di ripresa, con Donnarumma che riesce invece a riscattare il suo brutto errore del primo tempo con una strepitosa doppia parata su Havertz e Martinelli al 60’. Nella partita dei legni, pochi istanti dopo è quindi Eze a colpire un altro palo, prima del 2-1 di Haaland al 65’: il norvegese riporta avanti gli Sky Blues, su assist di O’Reilly. Proprio l’inglese devia poi sull’ennesimo palo l’inzuccata di Gabriel al 73’, mentre Rodri è costretto a lasciare il campo alla soglia del novantesimo per un fastidio muscolare. Havertz sfiora invece il pareggio nel recupero, con il triplice fischio che ufficializza, dunque, il 2-1 finale, risultato che permette al Manchester City di salire a 67 punti, mentre l’Arsenal resta a 70. I ragazzi di Pep si portano così a -3 da quelli di Arteta, riaprendo completamente la corsa al titolo: i Citizens hanno infatti da recuperare ancora la gara col Crystal Palace.



LE ALTRE PARTITE



Ad animare la domenica di Premier League è anche la vittoria agguantata all’ultimo respiro dal Liverpool nel Merseyside Derby contro l’Everton. I Reds passano 2-1 all’Hill Dickinson Stadium, grazie alle reti di Salah (29’) e van Dijk (100’), mentre ai Toffees non basta l’ex Udinese Beto (54’). Dopo aver eliminato il Bologna in Europa League, l’Aston Villa regola invece 4-3 il Sunderland al Villa Park, imponendosi nel recupero grazie all’ex Roma e Milan Abraham (93’): a costruire questo risultato pirotecnico sono anche la doppietta di Watkins (2’ e 36’) e il gol di Rogers (46’) per i Villans, oltre alle reti di Rigg (9’), Hume (86’) e Isidor (87’) per i Black Cats. A centrare un importante successo in zona salvezza è poi il Nottingham Forest, vincente 4-1 al City Ground contro il Burnley: la tripletta di uno scatenato Gibbs-White (62’, 69’ e 77’) e la stoccata di Igor Jesus (98’) ribaltano l’iniziale vantaggio di Flemming (45’+2’).

