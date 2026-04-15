Puma e il Manchester City celebrano i 10 anni di Guardiola ai Citizens con la capsule "Decade"

© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
PUMA e il Manchester City celebrano la decima stagione di Pep Guardiola al Club con una limited-edition collection ispirata ai suoi momenti più memorabili dell’ultimo decennio.
Sotto la guida di Pep, il Club ha vissuto un’epoca di successi senza precedenti e il suo stile distintivo a bordo campo è diventato iconico per i tifosi del Manchester City, per il mondo del calcio e non solo.
La capsule “Pep Guardiola Decade” si basa sugli stessi principi che definiscono l’approccio di Guardiola al gioco: precisione prima dello spettacolo, confidence prima del rumore. Clean, editorial e discretamente d’impatto, ogni capo è concepito come un oggetto da collezione piuttosto che come un semplice prodotto commemorativo.
Al centro della collezione c’è una reinterpretazione personalizzata della scarpa preferita di Pep, la Ralph Sampson Majesty Lo, rivisitata con un lusso sobrio e dettagli personali. La collezione include anche una signature bomber jacket, una premium hoodie, un cap e altri key items, ciascuno caratterizzato dalla firma di Guardiola, l’inconfondibile “P” — per PUMA e Pep — e dal logo ufficiale “Decade” del Manchester City.
La capsule è disponibile a partire da oggi su puma.com e mancity.com.