Tottenham, la missione salvezza passa anche dalla tavola: De Zerbi offre una cena extralusso alla squadra

Prima di lui, anche Igor Tudor aveva provato a scuotere l'ambiente portando la squadra a cena, ma senza ottenere alcun risultato: zero vittorie e addio anticipato. L'impatto dell'italiano, invece, sembra essere stato diverso. Nonostante la sconfitta all'esordio contro il Sunderland, il feeling con lo spogliatoio appare superiore, anche se la montagna da scalare resta altissima. "Il mio compito non è imporre uno stile di gioco ora, ma dare ai giocatori ciò di cui hanno bisogno mentalmente", ha dichiarato.