ARABIA SAUDITA

Frattura della tibia per Retegui: stagione finita e operazione. Milan e Juve alla finestra

L'azzurro si è infortunato nel 2-2 contro l'Al Shabab, nei prossimi giorni l'intervento a Madrid. Salterà anche le amichevoli di giugno con l'Italia

17 Apr 2026 - 10:41
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Grave infortunio e stagione finita anzitempo per Mateo Retegui. L'attaccante azzurro dell'Al Qadsiah ha subito la frattura della tibia sinistra nella gara contro l'Al Shabab di martedì e sarà operato nei prossimi giorni a Madrid

L'infortunio è apparso subito grave, tanto che l'ex Atalanta ha dovuto lasciare il campo accompagnato dallo staff del club, senza riuscire ad appoggiare la gamba a terra. Poco prima, Retegui aveva segnato la rete del definitivo 2-2, fondamentale per tenere aperte le speranze dell'Al Qadsiah di inseguire il terzo posto, l'ultimo valido per la qualificazione alla Champions League asiatica. 

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Il classe 1999, che nella sfida aveva fornito anche un assist, chiude così la sua prima stagione in Arabia Saudita con 16 gol in 28 partite di campionato, per ora al quinto posto della classifica marcatori della Saudi Pro League insieme a Joao Felix e Benzema, alle spalle di Toney (27), il compagno di squadra Quinones (26), Cristiano Ronaldo (24) e Martinez (20). In totale, coppe comprese, 19 reti in 31 gare per lui. 

Infortunio Retegui, i tempi di recupero

 Retegui sarà out per almeno 2 o 3 mesi, con l'obiettivo di completare la riabilitazione durante l'estate 2026 e poi poter tornare in campo all'inizio della prossima stagione calcistica. Ovviamente salterà anche i prossimi impegni con la Nazionale, ovvero le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia del 3 e 7 giugno.

Retegui Ko, Milan e Juventus osservano

 L'infortunio potrebbe cambiare anche il futuro dell'attaccante nato in Argentina? Non è detto, perché le pretendenti potrebbero comunque affondare il colpo in estate, sapendo che il giocatore sarà con ogni probabilità pronto ai nastri di partenza della stagione 2026/27.

Un ritorno in Italia resta sempre un'opzione per Retegui, che ha già giocato con Genoa e Atalanta, ma che nelle scorse settimane era stato accostato a Milan e Juventus, entrambe alla ricerca di un attaccante. I top club italiani restano dunque alla finestra e osservano l'evoluzione del suo infortunio. 

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