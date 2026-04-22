Napoli, altro giallo nel caso Lukaku: in Belgio parlano di nuovo infortunio, ma...
Secondo i media belgi Big Rom avrebbe accusato un problema alla caviglia, l'entourage smentisce
Un nuovo giallo con protagonista Romelu Lukaku: secondo quanto riportato dal quotidiano belga Het Laatste Nieuws, Big Rom avrebbe infatti accusato un problema fisico durante la fase riabilitativa che sta seguendo in Belgio, ma la notizia al momento non trova conferma negli ambienti vicini all'attaccante del Napoli. Riavvolgiamo però il nastro e procediamo con ordine: stando ad HLN, questa mattina Lukaku, durante l'allenamento con Peter Gors di MovetoCure su uno dei campi di allenamento di Deurne Noord, avrebbe interrotto anzitempo la seduta dopo alcuni esercizi di stabilizzazione e riscaldamento per un non meglio precisato "problema alla caviglia destra". A corredo della notizia, il quotidiano belga ha pubblicato immagini dell'attaccante mentre lasciava il campo di allenamento.
Una ricostruzione che, come detto, è stata tuttavia sostanzialmente smentita da parte dell'entourage dello stesso Big Rom, negando che ci siano stati nuovi problemi fisici: quanto successo si inserirebbe invece semplicemente all'interno di una normale gestione del lavoro di recupero legata all’aumento dei carichi previsti dal percorso di riabilitazione in atto. Un percorso che, secondo quanto fatto trapelare, procede secondo il programma stabilito.
Ricordiamo, a tal proposito, che Lukaku era rientrato a inizio settimana a Napoli, aveva incontrato la dirigenza partenopea e poi era ripartito subito alla volta del Belgio per continuare il suo lavoro personalizzato in vista del Mondiale.