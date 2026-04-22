Napoli, altro giallo nel caso Lukaku: in Belgio parlano di nuovo infortunio, ma...

Un nuovo giallo con protagonista Romelu Lukaku: secondo quanto riportato dal quotidiano belga Het Laatste Nieuws, Big Rom avrebbe infatti accusato un problema fisico durante la fase riabilitativa che sta seguendo in Belgio, ma la notizia al momento non trova conferma negli ambienti vicini all'attaccante del Napoli. Riavvolgiamo però il nastro e procediamo con ordine: stando ad HLN, questa mattina Lukaku, durante l'allenamento con Peter Gors di MovetoCure su uno dei campi di allenamento di Deurne Noord, avrebbe interrotto anzitempo la seduta dopo alcuni esercizi di stabilizzazione e riscaldamento per un non meglio precisato "problema alla caviglia destra". A corredo della notizia, il quotidiano belga ha pubblicato immagini dell'attaccante mentre lasciava il campo di allenamento.