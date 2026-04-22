Florentino inizia il casting per il dopo Arbeloa: tra Deschamps, Scaloni e Klopp, in pole c'è Mou

Florentino è troppo concreto per farsi contagiare dalla retorica degli amori "che fanno giri immensi e poi ritornano". Qui c'è da pensare a vincere, e a vincere a modo suo. Cioè con allenatori-gestori, secondo le preferenze in salsa merengue. Segato il troppo concettuale Xabi Alonso e avendo avuto poca fortuna, questa volta, con l'ex giocatore che allena il Castilla che viene portato in prima squadra e vince tutto (detto in soldoni Arbeloa non è Zidane), ecco, scontato, il casting per la panchina del prossimo Real Madrid. L'addio all'attuale allenatore è un dato di fatto: niente Liga (a meno di miracoli), niente Champions, adios Alvaro.