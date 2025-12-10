Caso Salah, dai grandi del passato pesanti critiche: "Ha il cervello di un insetto"

Anche un altro ex campione del calibro di Thierry Henry ha condannato l'uscita di Salah: "Non devi parlare in pubblico dei tuoi problemi in un momento di difficoltà della squadra. Lo fai nello spogliatoio", spiega il francese che poi ricorda quando era lui il calciatore scontento per lo scarso impiego: "L'ho fatto anche io nella corso della mia carriera. Sono entrato nello spogliatoio e ho distrutto tutto. Sono andato nell'ufficio dell'allenatore e mi sono lamentato di certe cose. Quando ero al Barcellona (2007-2010), sono andato in trasferta con la squadra e mi hanno messo in tribuna. Mi hai sentito parlare? No. C'è una squadra, e devi proteggerla a tutti i costi, sempre. Capisco che tu voglia sfogarti, capisco la frustrazione, ma non capisco il modo e i tempi. Non ha senso per me. (...) È un giocatore eccezionale, e questo non toglie nulla a ciò che ha ottenuto al Liverpool. Ma quello che ha fatto è stato sbagliato."