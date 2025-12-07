Logo SportMediaset

Seguici anche su

Calcio
premier-league
INGHILTERRA

Bissouma ancora nella bufera: ci ricasca con il gas esilarante, il Tottenham pensa a mandarlo via

Yves Bissouma (Tottenham) filmato di nuovo mentre inala gas esilarante: è la seconda volta in un anno

di Stefano Fiore
07 Dic 2025 - 09:48

Ci risiamo. Yves Bissouma è di nuovo nell'occhio del ciclone e questa volta la sua avventura al Tottenham potrebbe essere arrivata al capolinea. Il centrocampista degli Spurs rischia il taglio dopo essere stato filmato mentre inalava gas esilarante (protossido di azoto), esattamente un anno dopo essere stato sospeso per lo stesso motivo. Il club di Premier League ha confermato di aver avviato un'indagine interna dopo la diffusione di un video che ritrae il giocatore con un palloncino di gas durante una festa a Londra, nelle prime ore del 3 novembre.

La recidiva e il "giallo" social

 La situazione è aggravata dal fatto che Bissouma non è nuovo a questi comportamenti. Nell'agosto dello scorso anno, il Sun aveva già pubblicato video simili, elementi che avevano portato alla sospensione del giocatore e alle sue scuse pubbliche per una "grave mancanza di giudizio". Ora, la pazienza del club sembra finita. Un indizio inequivocabile arriva dai social: il 29enne ha rimosso ogni riferimento agli Spurs dal suo account Instagram, scatenando le speculazioni dei tifosi su un addio immediato. Una testimone presente alla festa ha raccontato: "Non potevo credere a quello che vedevo. Bissouma inalava apertamente dal palloncino anche se era già finito nei guai in passato per questo motivo".

Tra infortuni, multe e scuse tradite

 Pagato circa 36 milioni di euro (30 milioni di sterline) dal Brighton nel 2022, il capitano del Mali sta vivendo una stagione da incubo. Non ha ancora giocato titolare quest'anno a causa di problemi fisici e disciplinari. Ad agosto, l'allenatore Thomas Frank lo aveva escluso dalla rosa per la finale di Supercoppa UEFA contro il PSG a causa dei suoi ritardi persistenti. Recentemente, Bissouma era stato inviato al centro medico della FIFA in Qatar per la riabilitazione dopo un infortunio alla caviglia subito in Nazionale, con la speranza di rientrare per la Coppa d'Africa in Marocco.

Un portavoce del Tottenham ha dichiarato: "Stiamo esaminando gli eventi e la questione sarà trattata internamente". Ma con le nuove leggi che rendono illegale la fornitura di questa droga di classe C (con pene severe) e i noti rischi per la salute (danni cerebrali e nervosi), il futuro di Bissouma a Londra sembra ormai segnato.

