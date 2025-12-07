Bissouma ancora nella bufera: ci ricasca con il gas esilarante, il Tottenham pensa a mandarlo via

La situazione è aggravata dal fatto che Bissouma non è nuovo a questi comportamenti. Nell'agosto dello scorso anno, il Sun aveva già pubblicato video simili, elementi che avevano portato alla sospensione del giocatore e alle sue scuse pubbliche per una "grave mancanza di giudizio". Ora, la pazienza del club sembra finita. Un indizio inequivocabile arriva dai social: il 29enne ha rimosso ogni riferimento agli Spurs dal suo account Instagram, scatenando le speculazioni dei tifosi su un addio immediato. Una testimone presente alla festa ha raccontato: "Non potevo credere a quello che vedevo. Bissouma inalava apertamente dal palloncino anche se era già finito nei guai in passato per questo motivo".