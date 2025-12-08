Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
L'UOMO DEI RECORD

Il mistero dei trofei vinti da Messi: sono 45, 46, 47 o 48? L'unica certezza è che nessuno ha vinto come lui

Ci sono dubbi su tre competizioni nel lungo elenco di titoli del campione argentino

di Andrea Cocchi
08 Dic 2025 - 11:42

La certezza è che Leo Messi è il giocatore con più trofei vinti nella storia del calcio. Guida la singolare classifica davanti a Dani Alves e Iniesta che ne hanno 43 e 38 a testa. Ma quanti sono veramente? 45, 46, 47 o 48? L'elenco è lunghissimo e comprende i 34 con il Barcellona (4 Champions League, 3 Mondiali per Club nell'antica versione, 10 campionati, 7 Coppe del Re, 7 Supercoppe nazionali e 3 Europee), i 3 con il Paris Saint-Germain (2 Ligue 1, una Coppa Nazionale e una Supercoppa di Francia) e i due nell'Inter Miami (la Leagues Cup de 2023 e il titolo Nazionale Mls del 2025). A tutto questo vanno aggiunti i 6 trofei vinti con l'Argentina (il Mondiale Under 20, la medaglia olimpica del 2008, la Finalissima vinta contro l'Italia, le due Coppe America e la Coppa del mondo del 2002 in Qatar). 

Il totale farebbe 45. Allora perché qualcuno dice siano 46, altri 47 e altri ancora, addirittura, 48? Perché ci sono tre trofei difficili da conteggiare: la Supercoppa spagnola del 2005, la Supporters’ Shield del 2024 e il titolo di campione della East Conference del 2025 con l'Inter Miami. Nel caso del primo, Leo, appena diciottenne, non fu inserito nella lista per la competizione, pur facendo parte della rosa blaugrana. Il secondo è il trofeo che viene assegnato a chi fa il numero maggiore di punti nella stagione regolare della Mls, quindi un successo puramente onorifico e non reale. Il terzo è quello che stabilisce la squadra che affronterà chi vince il medesimo titolo a Ovest, in questo caso Vancouver, poi battuto nella recente finale del massimo campionato statunitense. 

Qualunque sia il numero di titoli, comunque, non cambia il senso di una carriera che ha visto Messi vincere tantissimo ovunque, sia a livello di squadra sia individualmente (basti pensare al record degli 8 Palloni d'oro), e che lo vede nel ristretto novero dei migliori di tutti i tempi, insieme ai connazionali Maradona e Di Stefano, a Pelé e a Cruijff.  

trofei vinti
messi

Ultimi video

00:58
MCH STOCCARDA-BAYERN 0-5 MCH

La goleada del Bayern allo Stoccarda con un super Kane

01:40
Conte: "Napoli di uomini veri"

Conte: "Napoli di uomini veri"

01:43
Lazio-Bologna 1-1: gli highlights

Lazio-Bologna 1-1: gli highlights

03:46
Napoli-Juventus 2-1: gli highlights

Napoli-Juve 2-1: gli highlights

01:05
Cremonese-Lecce 2-0: gli highlights

Cremonese-Lecce 2-0: gli highlights

01:40
Cagliari-Roma 1-0: gli highlights

Cagliari-Roma 1-0: gli highlights

00:41
Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

00:47
Spalletti stupisce: "Yildiz deve dare di più"

Spalletti stupisce: "Yildiz deve dare di più"

00:54
DICH CUESTA PRE PISA DICH

Cuesta: "A Pisa umiltà e determinazione per il risultato che vogliamo"

00:54
DICH ALLEGRI SU PULISIC DICH

Allegri: "Pulisic ha avuto un attacco di febbre, vediamo se sarà a disposizione"

02:04
DICH ALLEGRI PRE TORINO X SITO DICH

Allegri: "Milan in Champions con le buone o con le cattive"

00:57
MCH RB LIPSIA-EINTRACHT 6-0 MCH

Il Lipsia disintegra l'Eintracht: 6-0 con tripletta del 19enne ivoriano Diomandè

00:27
MCH AUGSBURG-BAYER 2-0 MCH

Inatteso ko del Bayer Leverkusen, battuto 0-2 ad Augsburg

00:50
MCH SITTARD-AJAX 1-3 MCH

L'Ajax prova a risollevarsi con la vittoria contro il Fortuna Sittard"

00:42
MCH HEERENVEEN-PSV 0-2 MCH

Il Psv consolida la vetta battendo l'Heerenveen

00:58
MCH STOCCARDA-BAYERN 0-5 MCH

La goleada del Bayern allo Stoccarda con un super Kane

I più visti di Calcio Estero

Simone Inzaghi si gode la pausa del campionato saudita: vacanza alle Maldive con la sua Gaia

Turchia, scandalo scommesse: in manette giocatori di Fenerbahce e Galatasaray

Clamoroso in India: calciatore espulso prima di scendere in campo perché indossava degli slip blu

Messi, altra impresa da leggenda: assist e magie, l'Inter Miami vince la MLS per la prima volta VIDEO

Yaya Touré, che bordate a Guardiola: "Non vedo un uomo ma un serpente. Mi ha umiliato"

Bufera Nizza: giocatori in campo con i nomi degli aggrediti Boga e Moffi, i tifosi fischiano

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Tjaon Buchanan
12:10
Inter, guarda che Buchanan: col Villarreal ha i numeri di Vinicius
11:26
Champions: lo spagnolo Gil Manzano arbitra Juve-Pafos, per il Napoli lo sloveno Vincic
11:18
Milan, Pulisic sta meglio: raggiunge la squadra a Torino, stasera la decisione
11:00
Inter-Liverpool, Slot potrebbe non convocare Salah
10:30
Tacconi: "Juve in stato confusionale, vedo partite fallimentari"