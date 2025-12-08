Il mistero dei trofei vinti da Messi: sono 45, 46, 47 o 48? L'unica certezza è che nessuno ha vinto come lui

La certezza è che Leo Messi è il giocatore con più trofei vinti nella storia del calcio. Guida la singolare classifica davanti a Dani Alves e Iniesta che ne hanno 43 e 38 a testa. Ma quanti sono veramente? 45, 46, 47 o 48? L'elenco è lunghissimo e comprende i 34 con il Barcellona (4 Champions League, 3 Mondiali per Club nell'antica versione, 10 campionati, 7 Coppe del Re, 7 Supercoppe nazionali e 3 Europee), i 3 con il Paris Saint-Germain (2 Ligue 1, una Coppa Nazionale e una Supercoppa di Francia) e i due nell'Inter Miami (la Leagues Cup de 2023 e il titolo Nazionale Mls del 2025). A tutto questo vanno aggiunti i 6 trofei vinti con l'Argentina (il Mondiale Under 20, la medaglia olimpica del 2008, la Finalissima vinta contro l'Italia, le due Coppe America e la Coppa del mondo del 2002 in Qatar).