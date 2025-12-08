Il mistero dei trofei vinti da Messi: sono 45, 46, 47 o 48? L'unica certezza è che nessuno ha vinto come lui

Ci sono dubbi su tre competizioni nel lungo elenco di titoli del campione argentinodi Andrea Cocchi
La certezza è che Leo Messi è il giocatore con più trofei vinti nella storia del calcio. Guida la singolare classifica davanti a Dani Alves e Iniesta che ne hanno 43 e 38 a testa. Ma quanti sono veramente? 45, 46, 47 o 48? L'elenco è lunghissimo e comprende i 34 con il Barcellona (4 Champions League, 3 Mondiali per Club nell'antica versione, 10 campionati, 7 Coppe del Re, 7 Supercoppe nazionali e 3 Europee), i 3 con il Paris Saint-Germain (2 Ligue 1, una Coppa Nazionale e una Supercoppa di Francia) e i due nell'Inter Miami (la Leagues Cup de 2023 e il titolo Nazionale Mls del 2025). A tutto questo vanno aggiunti i 6 trofei vinti con l'Argentina (il Mondiale Under 20, la medaglia olimpica del 2008, la Finalissima vinta contro l'Italia, le due Coppe America e la Coppa del mondo del 2002 in Qatar).
Il totale farebbe 45. Allora perché qualcuno dice siano 46, altri 47 e altri ancora, addirittura, 48? Perché ci sono tre trofei difficili da conteggiare: la Supercoppa spagnola del 2005, la Supporters’ Shield del 2024 e il titolo di campione della East Conference del 2025 con l'Inter Miami. Nel caso del primo, Leo, appena diciottenne, non fu inserito nella lista per la competizione, pur facendo parte della rosa blaugrana. Il secondo è il trofeo che viene assegnato a chi fa il numero maggiore di punti nella stagione regolare della Mls, quindi un successo puramente onorifico e non reale. Il terzo è quello che stabilisce la squadra che affronterà chi vince il medesimo titolo a Ovest, in questo caso Vancouver, poi battuto nella recente finale del massimo campionato statunitense.
Qualunque sia il numero di titoli, comunque, non cambia il senso di una carriera che ha visto Messi vincere tantissimo ovunque, sia a livello di squadra sia individualmente (basti pensare al record degli 8 Palloni d'oro), e che lo vede nel ristretto novero dei migliori di tutti i tempi, insieme ai connazionali Maradona e Di Stefano, a Pelé e a Cruijff.