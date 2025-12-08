Premier League: il Manchester United cala il poker, sugli scudi Bruno Fernandes

C'è luce per il Manchester United, che approfitta dell'incrocio con il disastrato Wolverhampton per avvicinarsi a quella zona-Champions che ora dista solo un punto. Non c'è di fatto mai una partita al Molineux, che assiste al ko per 4-1 dei Wolves e li fischia copiosamente al termine del match. Il pressing dei Red Devils è totale sin dal via, con Cunha beccato dai suoi vecchi tifosi e Mbeumo che sfiora il gol. Al 25' un disastro difensivo del Wolverhampton spalanca la porta alla rete di Bruno Fernandes, che scivola e ha addirittura il tempo di rialzarsi per insaccare in gol. Toti evita il bis, sfiorato anche da Cunha, e clamorosamente il Wolverhampton pareggia con Bellegarde nel recupero (47'pt). Il primo gol dei Wolves da ottobre è però un momento effimero, visto che nella ripresa gioca solo lo United. Dalot ispira il nuovo vantaggio firmato da Mbeumo (51') e, al 62', i Red Devils la chiudono: assist di Bruno Fernandes, tiro al volo di Mount ed è 3-1. Nel finale Amorim e i suoi calano anche il poker, con Bruno Fernandes e la sua doppietta su rigore. Il portoghese non sbaglia dagli undici metri, dopo il tocco di mano di Mosquera, e chiude i giochi. Vince 4-1 il Manchester United, che sale a quota 25 punti e aggancia il Chelsea: Fernandes e compagni sono quinti, a -1 dalla Champions e dal quarto posto. Resta ultimissimo il Wolverhampton, che sembra già condannato alla retrocessione: solo due punti, otto gol all'attivo e nessuna vittoria in quindici gare.