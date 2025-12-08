Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
premier-league
HOMEFOTORISULTATI E CLASSIFICHE
INGHILTERRA

Premier League: il Manchester United cala il poker, sugli scudi Bruno Fernandes

I Red Devils travolgono il Wolverhampton, fanalino di coda, con un perentorio 4-1. Ora la zona-Champions è vicina

08 Dic 2025 - 23:04
© Getty Images

© Getty Images

La 15a giornata della Premier League si chiude con la vittoria del Manchester United, che travolge quel Wolverhampton che è tuttora fermo a due punti in classifica. Non c'è mai partita al Molineux, che fischia i propri beniamini dopo un match disarmante. Bruno Fernandes apre e chiude il match con una doppietta, nel mezzo le reti di Mbeumo (51') e Mount (62'). Per i Wolves, c'è solo il gol di Bellegarde (47'pt) a rendere meno amaro il 4-1 finale.

C'è luce per il Manchester United, che approfitta dell'incrocio con il disastrato Wolverhampton per avvicinarsi a quella zona-Champions che ora dista solo un punto. Non c'è di fatto mai una partita al Molineux, che assiste al ko per 4-1 dei Wolves e li fischia copiosamente al termine del match. Il pressing dei Red Devils è totale sin dal via, con Cunha beccato dai suoi vecchi tifosi e Mbeumo che sfiora il gol. Al 25' un disastro difensivo del Wolverhampton spalanca la porta alla rete di Bruno Fernandes, che scivola e ha addirittura il tempo di rialzarsi per insaccare in gol. Toti evita il bis, sfiorato anche da Cunha, e clamorosamente il Wolverhampton pareggia con Bellegarde nel recupero (47'pt). Il primo gol dei Wolves da ottobre è però un momento effimero, visto che nella ripresa gioca solo lo United. Dalot ispira il nuovo vantaggio firmato da Mbeumo (51') e, al 62', i Red Devils la chiudono: assist di Bruno Fernandes, tiro al volo di Mount ed è 3-1. Nel finale Amorim e i suoi calano anche il poker, con Bruno Fernandes e la sua doppietta su rigore. Il portoghese non sbaglia dagli undici metri, dopo il tocco di mano di Mosquera, e chiude i giochi. Vince 4-1 il Manchester United, che sale a quota 25 punti e aggancia il Chelsea: Fernandes e compagni sono quinti, a -1 dalla Champions e dal quarto posto. Resta ultimissimo il Wolverhampton, che sembra già condannato alla retrocessione: solo due punti, otto gol all'attivo e nessuna vittoria in quindici gare.

premier
manchester united

Premier League

Merino e Saka lanciano l'Arsenal, Chelsea ko a Leeds. Pari Liverpool

Redazione

Il Manchester United cala il poker, sugli scudi Bruno Fernandes

Caos Liverpool prima dell'Inter: Salah rompe con Slot, spunta l'ombra di Gerrard

Stefano Fiore

Bissouma ci ricasca: altro video col gas esilarante, il Tottenham pronto a silurarlo

Stefano Fiore

Premier League: l’Arsenal cade allo scadere, il City vince e va a -2. Pazzo 3-3 del Liverpool

Bufera sull'ex Torino Ola Aina: "Mi sento con la ragazza di un altro calciatore"

Redazione

Lo United manca l'aggancio alla zona Champions: il West Ham strappa il pareggio

Chiesa salva il Liverpool al 94': rincorsa e intervento da difensore vero

Martino Cozzi

Merino e Saka lanciano l'Arsenal, Chelsea ko a Leeds. Pari Liverpool

Redazione

I più visti di Calcio Estero

Simone Inzaghi si gode la pausa del campionato saudita: vacanza alle Maldive con la sua Gaia

Turchia, scandalo scommesse: in manette giocatori di Fenerbahce e Galatasaray

Clamoroso in India: calciatore espulso prima di scendere in campo perché indossava degli slip blu

Messi, altra impresa da leggenda: assist e magie, l'Inter Miami vince la MLS per la prima volta VIDEO

Yaya Touré, che bordate a Guardiola: "Non vedo un uomo ma un serpente. Mi ha umiliato"

Bufera Nizza: giocatori in campo con i nomi degli aggrediti Boga e Moffi, i tifosi fischiano

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:44
Landucci: "All'inizio siamo stati un po' polli. Mai trovato un gruppo così, siamo contenti"
SRV RULLO PUNTO SCUDETTO POST TORINO-MILAN 08/12 (MUSICATO)
23:38
Milan Made in USA: il testa a testa Scudetto con il Napoli continua
23:34
Pisa, dg Corrado: "Ovviamente faremo qualcosa a gennaio"
23:29
Fiorentina, la moglie di Dodò: "Grazie a chi ci è stato vicino"
23:22
Milan, infortunio per Leao con il Torino: Supercoppa a rischio