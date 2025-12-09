Mohamed Salah attacca il Liverpool: seduta in palestra solitaria e addio sempre più vicino

Mohamed Salah non ha alcuna intenzione di lasciare Liverpool, almeno fino a ché non ci sarà un'alternativa valida. La conferma arriva dai social del giocatore egiziano che ha postato una foto in cui si allena in solitaria all'interno della palestra dei Reds. Un'immagine inequivocabile, ma che sa molto di frecciata al tecnico degli inglesi Arne Slot che lo ha escluso dalle convocazioni in vista della sfida di Champions League con l'Inter.