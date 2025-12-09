Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
LA POLEMICA

Mohamed Salah attacca il Liverpool: seduta in palestra solitaria e addio sempre più vicino

L'attaccante egiziano ha postato sui social un'immagine dei suoi allenamenti solitari all'interno degli impianti dei Reds 

di Redazione
09 Dic 2025 - 11:36

Mohamed Salah non ha alcuna intenzione di lasciare Liverpool, almeno fino a ché non ci sarà un'alternativa valida. La conferma arriva dai social del giocatore egiziano che ha postato una foto in cui si allena in solitaria all'interno della palestra dei Reds. Un'immagine inequivocabile, ma che sa molto di frecciata al tecnico degli inglesi Arne Slot che lo ha escluso dalle convocazioni in vista della sfida di Champions League con l'Inter.

Il rapporto ormai logoro con l'allenatore, emerso dalle ultime panchine inflitte all'attaccante egiziano e dalle parole al vetriolo utilizzate da quest'ultimo, difficilmente potrà essere ricomposto nelle prossime settimane. Un motivo in più per far riemergere i tradizionali rumors di mercato che vorrebbero Salah in Arabia Saudita, magari alla corte dell'Al Ittihad che già in passato aveva fatto una proposta particolarmente lusinghiera. L'alternativa sembra essere l'MLS considerato che molti dei grandi club europei sono già forniti di giocatori di quelle caratteristiche e per acquistare Salah servirebbero cessioni eccellenti. 

salah
liverpool
slot

Ultimi video

00:27
DICH DE KETELAERE PRE CHELSEA SU SUO MOMENTO PER SITO 8/12 DICH

De Ketelaere pronto a stupire il Chelsea: "Ora mi sento benissimo"

00:20
MCH VLAHOVIC SEDUTO ALLENAMENTO 9/12 MCH

Vlahovic assiste seduto a bordocampo all'allenamento della Juve

01:28
Maresca sfida la Dea

Maresca sfida la Dea

01:50
L'Atalanta vuole stupire

L'Atalanta vuole stupire

01:43
Sfogo Salah, non ci sarà

Sfogo Salah, non ci sarà

00:37
MCH ALLENAMENTO LUKAKU 09/12 MCH

Napoli, Lukaku torna ad allenarsi. Faccia a faccia con Conte

02:04
MCH GIMNASIA-ESTUDIANTES MCH

Gimnasia-Estudiantes, l'ex Lazio Muslera fa la parata dell'anno

03:45
Ricci: "Fa piacere essere in testa"

Ricci: "Fa piacere essere in testa"

02:56
Torino-Milan 2-3: gli highlights

Torino-Milan 2-3: gli highlights

02:06
Udinese-Genoa 1-2: gli highlights

Udinese-Genoa 1-2: gli highlights

02:11
Pisa-Parma 0-1: gli highlights

Pisa-Parma 0-1: gli highlights

02:36
SRV RULLO PUNTO SCUDETTO POST TORINO-MILAN 08/12 (MUSICATO)

Milan Made in USA: il testa a testa Scudetto con il Napoli continua

01:44
SRV RULLO CAOS LIVERPOOL, VIGILIA INTER CON SLOT E SALAH 8/12 SRV

Caos Liverpool prima dell'Inter: Salah resta a casa

01:54
SRV RULLO ATALANTA VIGILIA CHELSEA 8/12 SRV

Atalanta-Chelsea, che attesa! Emozioni da Champions

02:14
DICH PALLADINO-DE KETELAERE PRE CHELSEA SU NUOVO RUOLO PER SITO 8/12 DICH

Palladino-De Ketelaere allo specchio: "Il segreto? La libertà…"

00:27
DICH DE KETELAERE PRE CHELSEA SU SUO MOMENTO PER SITO 8/12 DICH

De Ketelaere pronto a stupire il Chelsea: "Ora mi sento benissimo"

I più visti di Calcio

SRV RULLO PUNTO SCUDETTO POST TORINO-MILAN 08/12 (MUSICATO)

Milan Made in USA: il testa a testa Scudetto con il Napoli continua

Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

Napoli-Juventus 2-1: gli highlights

Napoli-Juve 2-1: gli highlights

DICH GASPERINI PRE CAGLIARI DICH

Gasperini: "Tanti acciacchi. E ci sono gli highlander che non mollano mai"

Cagliari-Roma 1-0: gli highlights

Cagliari-Roma 1-0: gli highlights

DICH PALLADINO PRE CHELSEA SU REAZIONE POST VERONA PER SITO 8/12 DICH

La scommessa di Palladino: "Crollo a Verona? Sono sicuro che…"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:15
Champions, Xabi Alonso contro il City si gioca il Real: "La squadra è con me"
13:03
Ivan Toney arrestato dopo una rissa per un selfie "rubato"
12:38
Milan, 31 punti come lo scudetto 2022. E la statistica "garantisce" la Champions
12:25
Milan, infortunio per Leao con il Torino: Supercoppa a rischio
11:13
Paolo Rossi, la moglie: "Mi manca sua capacità di rialzarsi sempre"