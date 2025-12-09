Mohamed Salah attacca il Liverpool: seduta in palestra solitaria e addio sempre più vicino

L'attaccante egiziano ha postato sui social un'immagine dei suoi allenamenti solitari all'interno degli impianti dei Redsdi Redazione
Mohamed Salah non ha alcuna intenzione di lasciare Liverpool, almeno fino a ché non ci sarà un'alternativa valida. La conferma arriva dai social del giocatore egiziano che ha postato una foto in cui si allena in solitaria all'interno della palestra dei Reds. Un'immagine inequivocabile, ma che sa molto di frecciata al tecnico degli inglesi Arne Slot che lo ha escluso dalle convocazioni in vista della sfida di Champions League con l'Inter.
Il rapporto ormai logoro con l'allenatore, emerso dalle ultime panchine inflitte all'attaccante egiziano e dalle parole al vetriolo utilizzate da quest'ultimo, difficilmente potrà essere ricomposto nelle prossime settimane. Un motivo in più per far riemergere i tradizionali rumors di mercato che vorrebbero Salah in Arabia Saudita, magari alla corte dell'Al Ittihad che già in passato aveva fatto una proposta particolarmente lusinghiera. L'alternativa sembra essere l'MLS considerato che molti dei grandi club europei sono già forniti di giocatori di quelle caratteristiche e per acquistare Salah servirebbero cessioni eccellenti.