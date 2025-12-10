Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Bayern, il ds Eberl: "Salah? Abbiamo già Karl..."

10 Dic 2025 - 21:02
© IPA

© IPA

Lennart Karl continua a brillare. L'esterno del 2008 in questa prima metà di stagione si sta dimostrando campione di precocità con gol e prestazioni da giocatore ben più maturo di un ragazzo di 17 anni. Per questo il ds del Bayern, Max Eberl, ha escluso categoricamente che i bavaresi possano pensare di ingaggiare l'egiziano: "Salah? Con Lennart Karl abbiamo un talento eccezionale. Mettere qualcuno davanti a lui ora non avrebbe senso. Ho seguito le sue dichiarazioni, ma non ho seguito la storia nei dettagli. Come andrà a finire ora, onestamente, grazie a Dio, non è un mio problema".

Ultimi video

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Salah via dal Liverpool? Prime voci dall'Arabia Saudita, decisiva la sua volontà

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

Dumfries e quelle proposte dall'estero: l'Inter pensa a tutelarsi

Mercato ora per ora
Vedi tutti
22:10
Sassuolo, Doig nel mirino del Nottingham Forest
21:02
Bayern, il ds Eberl: "Salah? Abbiamo già Karl..."
20:43
Napoli, Manna: "Mainoo accostato a noi, valuteremo gli infortunati"
20:36
Juventus, Chiellini: "Il futuro di Spalletti? A lungo termine"
19:32
Genoa, il presidente Sucu: "Mercato? Ai tifosi faremo un regalo per Natale"