Bayern, il ds Eberl: "Salah? Abbiamo già Karl..."

Lennart Karl continua a brillare. L'esterno del 2008 in questa prima metà di stagione si sta dimostrando campione di precocità con gol e prestazioni da giocatore ben più maturo di un ragazzo di 17 anni. Per questo il ds del Bayern, Max Eberl, ha escluso categoricamente che i bavaresi possano pensare di ingaggiare l'egiziano: "Salah? Con Lennart Karl abbiamo un talento eccezionale. Mettere qualcuno davanti a lui ora non avrebbe senso. Ho seguito le sue dichiarazioni, ma non ho seguito la storia nei dettagli. Come andrà a finire ora, onestamente, grazie a Dio, non è un mio problema".