Simone Inzaghi si gode la pausa del campionato saudita: vacanza alle Maldive con la sua Gaia

L'ex tecnico nerazzurro ha approfittato della sosta per godersi qualche giorno di relax con la sua compagna
Simone Inzaghi si gode la pausa della Saudi League. Il tecnico piacentino ha iniziato benissimo la sua avventura sulla panchina dell'Al Hilal: 7 vittorie e 2 pareggi nelle prime 9 gare di campionato che valgono il secondo posto in solitaria alle spalle dell'Al Nassr a punteggio pieno. La caccia a Cristiano Ronaldo e compagni però è al momento sospesa: il campionato saudita è fermo dallo scorso 29 novembre e non riprednerà prima del 19 dicembre. Una pausa che calciatori e lo stesso Inzaghi hanno sfruttato per fare un po' di vacanza. L'ex allenatore dell'Inter sta trascorrendo qualche giorno di relax alle Maldive, a poche ore di vole da Riyadh, con la sua compagnia Gaia Lucariello.