Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
1 di 7
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

IL GRANDE EX

Simone Inzaghi si gode la pausa del campionato saudita: vacanza alle Maldive con la sua Gaia

L'ex tecnico nerazzurro ha approfittato della sosta per godersi qualche giorno di relax con la sua compagna

05 Dic 2025 - 15:46
7 foto

Simone Inzaghi si gode la pausa della Saudi League. Il tecnico piacentino ha iniziato benissimo la sua avventura sulla panchina dell'Al Hilal: 7 vittorie e 2 pareggi nelle prime 9 gare di campionato che valgono il secondo posto in solitaria alle spalle dell'Al Nassr a punteggio pieno. La caccia a Cristiano Ronaldo e compagni però è al momento sospesa: il campionato saudita è fermo dallo scorso 29 novembre e non riprednerà prima del 19 dicembre. Una pausa che calciatori e lo stesso Inzaghi hanno sfruttato per fare un po' di vacanza. L'ex allenatore dell'Inter sta trascorrendo qualche giorno di relax alle Maldive, a poche ore di vole da Riyadh, con la sua compagnia Gaia Lucariello. 

Ultimi video

00:32
Viviano: "Allegri? Non è contento di aver perso, però…"

Viviano: "Allegri? Non è contento di aver perso, però…"

01:06
DICH GROSSO PRE FIORENTINA DICH

Grosso: "Dobbiamo fare una gran gara, avversario di livello"

01:42
Mondiale, oggi sorteggio

Mondiale, oggi sorteggio

02:04
Le migliori parate di A

Le migliori parate del 13° turno: Maignan è insuperabile

01:34
Roma, rebus attacco

Roma, rebus attacco con Dybala che torna in gruppo

01:45
Nico Paz, altra magia

Nico Paz, altra magia: una rovesciata da applausi

01:46
Thuram di nuovo a segno

Thuram di nuovo a segno: il peggio sembra alle spalle

01:42
Juve, le assenze pesano

Juve, le assenze pesano: e domenica c'è il Napoli

01:53
Lazio-Milan, le pagelle

Lazio-Milan, le pagelle

01:27
Napoli senza Lobotka

Napoli senza Lobotka: Conte deve inventarsi qualcosa

01:52
La rivincita di Sarri

La rivincita di Sarri

02:28
Zaccagni segna di testa, ma il calcio d'angolo c'era?

Zaccagni segna di testa, ma il calcio d'angolo c'era?

09:09
Sarri: "Siamo in costante crescita"

Sarri: "Siamo in costante crescita"

00:32
Leao spara alle stelle: guarda l'errore che "elimina" il Milan

Leao spara alle stelle: guarda l'errore che "elimina" il Milan

00:39
Pazzini: "Leao sta migliorando, ma serve qualcuno in area"

Pazzini: "Leao sta migliorando, ma serve qualcuno in area"

00:32
Viviano: "Allegri? Non è contento di aver perso, però…"

Viviano: "Allegri? Non è contento di aver perso, però…"

I più visti di Calcio Estero

MCH RACING-TIGRE MCH

Racing-Tigre, che battaglia: espulsioni, scarpate in faccia e sangue

Flamengo, dopo la Libertadores anche il Brasileirão: che festa per gli ex Juve Danilo e Alex Sandro

Eroico Neymar, gioca (e segna) col menisco rotto per salvare il suo Santos

Argentina, Messi: "Mondiali? Difficile vincere ma ci proveremo. Guardiola il migliore al mondo"

Susy disperata per Messi, ma pronta a tifare City

Messi infinito: conquista la finale in Mls e diventa il re degli assist della storia del calcio