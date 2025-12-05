Simone Inzaghi si gode la pausa del campionato saudita: vacanza alle Maldive con la sua Gaia

Simone Inzaghi si gode la pausa della Saudi League. Il tecnico piacentino ha iniziato benissimo la sua avventura sulla panchina dell'Al Hilal: 7 vittorie e 2 pareggi nelle prime 9 gare di campionato che valgono il secondo posto in solitaria alle spalle dell'Al Nassr a punteggio pieno. La caccia a Cristiano Ronaldo e compagni però è al momento sospesa: il campionato saudita è fermo dallo scorso 29 novembre e non riprednerà prima del 19 dicembre. Una pausa che calciatori e lo stesso Inzaghi hanno sfruttato per fare un po' di vacanza. L'ex allenatore dell'Inter sta trascorrendo qualche giorno di relax alle Maldive, a poche ore di vole da Riyadh, con la sua compagnia Gaia Lucariello.