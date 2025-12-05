L'ex Torino Ola Aina: "Mi sento con la ragazza di un altro calciatore"

In Inghilterra sono state ore frenetiche per Ola Aina. Le rivelazioni del terzino, visto anche in Serie A con la maglia del Torino, durante un programma tv che tratta di dilemmi sentimentali hanno aperto un caso in UK. Il nigeriano infatti, ospite della trasmissione Savage Kids & Agony Aunties, ha confessato: "Il mio problema di cuore è che mi sto sentendo con la ragazza di un altro calciatore", racconta l'esterno del Forest. Che poi, incalzato dalle domande, rivela altri dettagli: "Non posso dire di chi si tratti, anche perché non c'è ancora una relazione vera e propria, al momento stiamo solo chiacchierando. Mi sembra però che ricambi il mio affetto e credo di piacergli di più del mio collega". Un triangolo amoroso che ha scandalizzato il Paese.