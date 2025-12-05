L'ex Torino Ola Aina: "Mi sento con la ragazza di un altro calciatore"

L'esterno, oggi al Nottingham Forest, ha rivelato la sua storia a un programma tv. Poi la retromarcia: "Era tutto falso"di Redazione
In Inghilterra sono state ore frenetiche per Ola Aina. Le rivelazioni del terzino, visto anche in Serie A con la maglia del Torino, durante un programma tv che tratta di dilemmi sentimentali hanno aperto un caso in UK. Il nigeriano infatti, ospite della trasmissione Savage Kids & Agony Aunties, ha confessato: "Il mio problema di cuore è che mi sto sentendo con la ragazza di un altro calciatore", racconta l'esterno del Forest. Che poi, incalzato dalle domande, rivela altri dettagli: "Non posso dire di chi si tratti, anche perché non c'è ancora una relazione vera e propria, al momento stiamo solo chiacchierando. Mi sembra però che ricambi il mio affetto e credo di piacergli di più del mio collega". Un triangolo amoroso che ha scandalizzato il Paese.
Tanto che il calciatore è stato poi costretto a fare chiarezza sulla questione non senza un filo di polemica: "Per tutti quelli che se lo stanno chiedendo, voglio essere chiaro su una cosa: la storia che ho raccontato è completamente falsa, è stata decisa a tavolino per il programma (per favore concentratevi). Quel copione non rispecchia la mia vita, le mie relazioni sentimentali o di chiunque vicino a me. Non c'è alcuna connessione con la realtà (per favore concentratevi). Capisco che alcune clip, estrapolate, possano assumere vita propria, specialmente sul web, ma spero che le persone possano prenderle per quello che sono: puro intrattenimento (per favore concentratevi)". Poi il messaggio finale di Ola Aina: "Sono orgoglioso di chi sono sul campo e fuori e non mancherei mai di rispetto in questo modo a nessuno".