Sci alpino, Vonn: "Mi sento nella miglior forma della mia vita"

"Mi sento benissimo e fisicamente sono forse nella miglior forma della mia vita, il che è divertente". La campionessa americana Lindsey Vonn, 41 anni, tornata alle gare lo scorso inverno dopo quasi sei anni di stop, ha commentato così il suo primo posto nelle prove della discesa libera a St. Moritz. "Il mio corpo non mi fa male, che è la cosa sicuramente più importante", ha aggiunto la sciatrice, che aprirà venerdì la sua stagione, in un anno in cui l'obiettivo principale saranno le gare olimpiche a Cortina: con l'Olympia delle Tofane l'americana ha sempre avuto un feeling speciale. "Il mio obiettivo era diventare molto più forte. La scorsa stagione non ho avuto abbastanza tempo per prepararmi e recuperare la mia massa muscolare - ha spiegato Vonn -.Sono ancora un po' più leggera rispetto al mio picco di forma, ma quest'estate sono riuscita a prendere circa 5,5 kg e ne sono stata felicissima". "Ora ho tutto quello che mi serve: fisico, attrezzatura, allenatore", ha dichiarato l'americana, che ha chiamato l'ex sciatore norvegese Aksel Lund Svindal per accompagnarla nella sua stagione olimpica. "Tutto è perfettamente allineato - ha concluso - non potrei essere in una posizione migliore".