Clamoroso in India: calciatore espulso prima di scendere in campo perché indossava degli slip blu

© Da video
Ha davvero dell'incredibile quanto successo prima della semifinale di Supercoppa indiana tra Goa e Mumbay. Iker Guarrotxena, veterano del calcio spagnolo ed ex giocatore (tra le altre) di UD Logroñés, Murcia e Tenerife, ha ricevuto un cartellino rosso prima ancora dell’inizio della partita e il motivo è surreale. Mentre le squadre si preparavano a scendere in campo, l’arbitro Pratik Mondal ha notato che Guarrotxena indossava uno slip blu, un colore non conforme al regolamento. Un contrattempo facilmente risolvibile, cambiando la biancheria intima, ma quella che doveva essere una semplice formalità si è trasformata in una lite verbale. Secondo i testimoni, l’arbitro ha interpretato la risposta dell'attaccante come un no ed ha estratto un cartellino rosso diretto per Guarrotxena che ha reagito malamente ed è stato portato via dallo staff.
Un'espulsione severissima che ha lasciato di stucco squadra del Goa e allenatore. "Ho visto l’arbitro chiedergli di cambiarsi e ho pensato che si sarebbe risolto tutto lì - le parole del tecnico Manolo Marquez -. Poi sono entrato in campo e due minuti dopo qualcuno è venuto a dirmi che Iker era stato espulso. Esporre un cartellino rosso per una cosa del genere mi sembra eccessivo, anche se non c’è niente che possiamo fare".
Il Goa è riuscito a evitare il danno oltre alla beffa: poiché l’espulsione è avvenuta prima del calcio d’inizio, ha potuto sostituire Guarrotxena con Javier Siverio e mantenere undici giocatori in campo. Per la cronaca il match è stato vinto dal Goa per 2-1, guadagnandosi la finale contro l’East Bengal, dove però l’ex giocatore del Guarrotxena non potrà giocare. Davvero un brutto regalo per lo spagnolo che proprio oggi compie 33 anni.
IL VIDEO