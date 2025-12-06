Clamoroso in India: calciatore espulso prima di scendere in campo perché indossava degli slip blu

Ha davvero dell'incredibile quanto successo prima della semifinale di Supercoppa indiana tra Goa e Mumbay. Iker Guarrotxena, veterano del calcio spagnolo ed ex giocatore (tra le altre) di UD Logroñés, Murcia e Tenerife, ha ricevuto un cartellino rosso prima ancora dell’inizio della partita e il motivo è surreale. Mentre le squadre si preparavano a scendere in campo, l’arbitro Pratik Mondal ha notato che Guarrotxena indossava uno slip blu, un colore non conforme al regolamento. Un contrattempo facilmente risolvibile, cambiando la biancheria intima, ma quella che doveva essere una semplice formalità si è trasformata in una lite verbale. Secondo i testimoni, l’arbitro ha interpretato la risposta dell'attaccante come un no ed ha estratto un cartellino rosso diretto per Guarrotxena che ha reagito malamente ed è stato portato via dallo staff.