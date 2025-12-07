Caos Liverpool prima dell'Inter: Salah rompe con Slot e minaccia l'addio, spunta l'ombra di Gerrard

La miccia è esplosa dopo il pareggio per 3-3 contro il Leeds, subito tra l'altro al 96', match in cui Salah è rimasto in panchina per 90 minuti. È stata la terza esclusione consecutiva dall'undici titolare per l'egiziano, che a fine gara ha rilasciato dichiarazioni di fuoco: "Sono molto deluso. Ho fatto così tanto per questo club... Ora sono in panchina e non so perché. Mi sento come se il club mi avesse gettato sotto un autobus, penso sia molto chiaro che qualcuno voglia scaricarmi addosso tutta la colpa".