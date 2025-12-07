Caos Liverpool prima dell'Inter: Salah rompe con Slot e minaccia l'addio, spunta l'ombra di Gerrard

Liverpool nella bufera prima dell'Inter: Salah attacca Slot e minaccia l'addio. Il tecnico rischia l'esonerodi Stefano Fiore
L'Inter osserva con estrema attenzione quanto sta accadendo Oltremanica. Il Liverpool, prossimo avversario dei nerazzurri in Champions League (martedì alle 21 a San Siro), sta vivendo un momento di forte crisi di risultati a cui si aggiunge la forte tensione - divenuta di dominio pubblico dopo le parole di ieri dell'egiziano - tra Mohamed Salah e Arne Slot. I campioni d'Inghilterra in carica sono reduci da un inizio stagione negativo dopo una campagna acquista faraonica: momentaneo ottavo posto in Premier League e ben 6 sconfitte nelle prime 15 partite. In Champions non va meglio, tredicesimo posto nel girone unico e 2 sconfitte in 3 partite.
La miccia è esplosa dopo il pareggio per 3-3 contro il Leeds, subito tra l'altro al 96', match in cui Salah è rimasto in panchina per 90 minuti. È stata la terza esclusione consecutiva dall'undici titolare per l'egiziano, che a fine gara ha rilasciato dichiarazioni di fuoco: "Sono molto deluso. Ho fatto così tanto per questo club... Ora sono in panchina e non so perché. Mi sento come se il club mi avesse gettato sotto un autobus, penso sia molto chiaro che qualcuno voglia scaricarmi addosso tutta la colpa".
Salah ha poi confermato la rottura totale con Slot: "Con l'allenatore non abbiamo più alcun rapporto. Ho ricevuto molte promesse in estate e finora sono in panchina da tre partite. Non so perché, ma mi sembra che qualcuno non mi voglia nel club".
La frattura sembra insanabile. Salah, che solo ad aprile aveva rinnovato per due anni, ha lanciato messaggi che sanno di addio imminente, parlando della prossima sfida contro il Brighton: "Ho detto ai miei genitori: venite alla partita contro il Brighton. Non so se giocherò o meno, ma me la godrò. Sarò ad Anfield per dire addio ai tifosi e andare in Coppa d'Africa. Non so cosa succederà quando sarò lì".
Con una squadra allo sbando e il leader tecnico in rivolta, la posizione di Arne Slot è appesa a un filo. Secondo indiscrezioni esclusive raccolte da DaveOCKOP, la dirigenza dei Reds sta valutando seriamente l'esonero. Il nome caldo per sostituirlo è una leggenda del club: Steven Gerrard. L'ex capitano, che ha recentemente rifiutato il ritorno ai Rangers, sarebbe il candidato numero uno per assumere l'incarico ad interim e provare a salvare la stagione. Sullo sfondo resta anche il nome di Julian Nagelsmann: il tedesco piace molto alla proprietà, ma sarebbe disponibile solo dopo il Mondiale della prossima estate.