VERSO INTER-LIVERPOOL

Polveriera Liverpool: Salah litiga con Slot e non viene convocato per l'Inter

L'egiziano ha partecipato all'allenamento di rifinitura, ma non sarà a San Siro in Champions League

di Alberto Gasparri
08 Dic 2025 - 13:55
© Getty Images

© Getty Images

Momo Salah non sarà in campo a San Siro contro l'Inter. La lite con Arne Slot dopo il pareggio contro il Leeds è costata all'egiziano la convocazione per la sfida di Champions League. Il tecnico olandese e il Liverpool, infatti, hanno deciso di usare la mano pesante contro l'ex romanista, lasciandolo a casa nonostante siano attesi da una partita molto importante e delicata. Salah ha comunque partecipato all'allenamento di rifinitura, mostrandosi sorridente, ed è chiaro che si tratti di una scelta punitiva e non tecnica o fisica.

E' l'ennesimo episodio di tensione in casa Reds, durante una stagione che vede gli inglesi a metà della classifica di Premier League e fuori dalla Top 10 in quella di Champions League.

