Polveriera Liverpool: Salah litiga con Slot e non viene convocato per l'Inter

Momo Salah non sarà in campo a San Siro contro l'Inter. La lite con Arne Slot dopo il pareggio contro il Leeds è costata all'egiziano la convocazione per la sfida di Champions League. Il tecnico olandese e il Liverpool, infatti, hanno deciso di usare la mano pesante contro l'ex romanista, lasciandolo a casa nonostante siano attesi da una partita molto importante e delicata. Salah ha comunque partecipato all'allenamento di rifinitura, mostrandosi sorridente, ed è chiaro che si tratti di una scelta punitiva e non tecnica o fisica.