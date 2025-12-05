Logo SportMediaset

L'INCHIESTA

Turchia, scandalo scommesse: in manette giocatori di Fenerbahce e Galatasaray

Tra gli arrestati il centrocampista Mert Hakan Yandas e il difensore Metehan Baltaci

di Redazione
05 Dic 2025 - 12:33
© Getty Images

© Getty Images

La Procura di Istanbul ha emesso una serie di mandati di arresto per decine di calciatori e dirigenti in relazione allo scandalo scommesse che ha scosso la Turchia. Tra gli arrestati durante il blitz della polizia di questa mattina presto c'erano anche il centrocampista del Fenerbahce Mert Hakan Yandas e il difensore del Galatasaray Metehan Baltaci. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa DHA, anche l'ex arbitro e commentatore Ahmet Cakar e l'attuale arbitro Zorbay Kucuk sono finiti in manette. La Federcalcio turca ha dichiarato a ottobre di aver avviato un'indagine su oltre 150 arbitri per presunte scommesse su partite di calcio, che si è presto estesa a giocatori, dirigenti e commentatori televisivi. La Procura Generale di Istanbul ha emesso mandati di arresto per 46 sospettati, 35 dei quali sono stati inizialmente arrestati, inclusi i presidenti di alcuni club.

La scure della Federcalcio turca dopo lo scandalo scommesse: squalifiche per 102 giocatori

turchia

