Nizza: giocatori in campo con i nomi degli aggrediti Boga e Moffi, i tifosi fischiano

È rottura totale tra il Nizza e i suoi tifosi. Dopo che al rientro dalla trasferta contro il Lorient un gruppo di 400 ultras aveva atteso la squadra al centro sportivo e quello che doveva essere un semplice confronto si è scatenato in rissa, In occasione della partita contro l'Angers i giocatori sono scesi oggi in campo con i nomi dei propri compagni, vittime dell'imboscata, sulle spalle. Il gruppo squadra ha mostrato tutta la sua solidarietà nei confronti di Boga e Moffi ma l'iniziativa non è stata gradita dagli ultras che hanno fischiato la squadra continuando poi per tutti i 90 minuti. A far precipitare ulteriormente le cose, l'ennesima sconfitta dei nizzardi che hanno perso per 1-0, collezionando la settima sconfitta consecutive in tutte le competizioni, l'ottava nelle ultime 10 gare.