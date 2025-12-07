Logo SportMediaset

Calcio
Calcio estero
FRANCIA

Nizza: giocatori in campo con i nomi degli aggrediti Boga e Moffi, i tifosi fischiano

Contro l'Angers arriva la settima sconfitta di fila: è crisi senza fine

di Redazione
07 Dic 2025 - 18:48
È rottura totale tra il Nizza e i suoi tifosi. Dopo che al rientro dalla trasferta contro il Lorient un gruppo di 400 ultras aveva atteso la squadra al centro sportivo e quello che doveva essere un semplice confronto si è scatenato in rissa, In occasione della partita contro l'Angers i giocatori sono scesi oggi in campo con i nomi dei propri compagni, vittime dell'imboscata, sulle spalle. Il gruppo squadra ha mostrato tutta la sua solidarietà nei confronti di Boga e Moffi ma l'iniziativa non è stata gradita dagli ultras che hanno fischiato la squadra continuando poi per tutti i 90 minuti. A far precipitare ulteriormente le cose, l'ennesima sconfitta dei nizzardi che hanno perso per 1-0, collezionando la settima sconfitta consecutive in tutte le competizioni, l'ottava nelle ultime 10 gare.

Moffi e Boga, dopo la vigliacca aggressione, hanno ottenuto un certificato di malattia con valenza di almeno cinque giorni avendo subito "conseguenze fisiche e psicologiche che impediscono loro di riprendere serenamente la competizione", come riportato dal comunicato ufficiale del Nizza dopo i fatti di Lorient. I due calciatori Moffi e Boga, dopo aver agito per vie legali contro i responsabili del pestaggio, vivono la situazione da separati in casa e a gennaio verranno quasi sicuramente ceduti.

