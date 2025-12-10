Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Torino, primo blitz di Petrachi al Filadelfia: "Sono carico"

10 Dic 2025 - 21:05

Si è concluso da pochi minuti il primo blitz di Gianluca Petrachi al Filadelfia da nuovo direttore sportivo del Torino. "Sono carico" ha dichiarato mentre lasciava il quartier generale dopo una lunga giornata trascorsa nel quartier generale a due passi dallo stadio Olimpico Grande Torino. Petrachi, infatti, ha assistito alla seduta di allenamento della squadra di Marco Baroni insieme al presidente Urbano Cairo, poi si è intrattenuto in un lungo faccia a faccia con il patron e con l'allenatore. Nella giornata di domani, invece, il nuovo ds verrà presentato alla stampa alle 12.30. 

Ultimi video

02:38
La Dea che fa sognare

La Dea che fa sognare

01:02
EVENTO MILAN FURLANI 10/12 DICH

Furlani: "Tra qualche anno ci sarà un altro stadio, noi qui abbiamo fatto la storia"

00:31
EVENTO MILAN VINCENZO VERGINE 10/12 DICH

Vergine: "Percorso difficile, fatto di sacrifici"

00:52
EVENTO MILAN ALLEGRI 10/12 DICH

Allegri: "Il calcio è passione e divertimento, importante avere dei sogni"

01:13
DICH GONZALES 10/12 DICH

Gonzalez: "Partita difficile, loro molto in forma. Si è visto contro il Real"

01:45
DICH ITALIANO PRE CELTA 10/2 DICH

Italiano: "Superare il primo turno è il nostro sogno, serve grande partita"

02:02
DICH HERMOSO 10/12 DICH

Hermoso: "Sono arrivato qui in un momento complicato, ma ringrazio il mister"

02:13
DICH GASPERINI PRE CELTIC 10/2 DICH

Gasperini: "Non siamo mai stati molto prolifici tutto l'anno, non è un problema singolo"

01:18
DICH VANOLI PRE FIORENTINA-DINAMO

Vanoli: "Devo trovare il click nella testa giocatori"

01:19
Verso Fiorentina-Dinamo

Verso Fiorentina-Dinamo

01:32
Pulisic, febbre da gol

Pulisic, febbre da gol

02:00
Juve, la difesa soffre

Juve, la difesa soffre

02:24
Stasera Juventus-Pafos

Stasera Juventus-Pafos

02:24
Stasera Benfica-Napoli

Stasera Benfica-Napoli

01:45
Mou carico per il Napoli

Mou carico per il Napoli

02:38
La Dea che fa sognare

La Dea che fa sognare

I più visti di Calcio

DICH CHIVU POST INTER-LIVERPOOL DICH

Chivu: "Abbiamo perso per un episodio, sappiamo che 12 punti non bastano"

DICH SPALLETTI SU PAFOS DICH

Spalletti. "Pafos buona squadra, tranne che con il Bayern hanno sempre fatto buona figura"

SRV RULLO PUNTO SCUDETTO POST TORINO-MILAN 08/12 (MUSICATO)

Milan Made in USA: il testa a testa Scudetto con il Napoli continua

Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

Napoli-Juventus 2-1: gli highlights

Napoli-Juve 2-1: gli highlights

Torino-Milan 2-3: gli highlights

Torino-Milan 2-3: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:18
Arriva l'Almanacco Illustrato del Calcio 2026
21:44
Stadio Firenze, Sabatini: "Per restyling non bastano 265 milioni"
21:05
Torino, primo blitz di Petrachi al Filadelfia: "Sono carico"
20:48
Juve: Tacconi, Brio e Bonini allo Stadium per la sfida con il Pafos
20:41
Genoa, nel cuore del centro storico il nuovo store con area ristorazione