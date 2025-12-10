Torino, primo blitz di Petrachi al Filadelfia: "Sono carico"

Si è concluso da pochi minuti il primo blitz di Gianluca Petrachi al Filadelfia da nuovo direttore sportivo del Torino. "Sono carico" ha dichiarato mentre lasciava il quartier generale dopo una lunga giornata trascorsa nel quartier generale a due passi dallo stadio Olimpico Grande Torino. Petrachi, infatti, ha assistito alla seduta di allenamento della squadra di Marco Baroni insieme al presidente Urbano Cairo, poi si è intrattenuto in un lungo faccia a faccia con il patron e con l'allenatore. Nella giornata di domani, invece, il nuovo ds verrà presentato alla stampa alle 12.30.