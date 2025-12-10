Marko con c'entra: Verstappen-Red Bull, il nodo è la competitività

A Yas Marina l'olandese ha perso una chiarissima chance di completare la sua "manita" di titoli consecutivi, gli ultimi quattro conquistati con il regolamento tecnico wing car andato in soffitta pochi giorni fa. Il futuro immediato (non solo per RB, si capisce) è tutto da scoprire ma se - due nomi si tutti - Mercedes e Ferrari lo vedono per forze di cose promettente, per Red Bull (e in parte McLaren) il rischio è quello di perdere la posizione dominante. E questo può cambiare tutto. Il team di Milton Keynes in particolare inaugura la partnership con Ford, realizzando la nuova power unit nel proprio reparto Powertrains che nelle ultime stagioni aveva lavorato su quella Honda, Casa che aveva ufficialmente abbandonato la Formula Uno quattro anni fa: una sorta di "ponte" tra la Casa automobilistica giapponese e quella statunitense. E se la nuova partnership non consentisse a Verstappen di lottare per il titolo nel 2026? Uno scenario possibile su tutti: il passaggio di Max alla Aston Martin (al posto di... Fernando Alonso), dove il nostro ritroverebbe Adrian Newey e la Honda stessa che si riaffaccia l'anno prossimo in Formula Uno con il team basato a Silverstone. Perché la rincorsa ai sette titoli di Michael Schumacher e di Lewis Hamilton non ammette altri passi falsi.