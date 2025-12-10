Liverpool, quale futuro per Salah? L'Arabia segue attentamente la situazione

La volontà - Prima di parlare di soldi o contratti, sarà necessario convincere Salah a sposare il progetto Saudi Pro League. Già in passato, sia Al Ittihad che Al Hilal si erano interessate all'attaccante del Liverpool, che però non aveva aperto la porta alla possibilità di lasciare Liverpool. Il complicato rapporto con Slot, però, potrebbe fargli cambiare idea: nel 2023, lo stesso Al Itthiad era arrivato a offrire verbalmente 150 milioni di sterline, trattativa mai veramente decollata a causa dello scarso tempo a disposizione per chiudere tutti i contratti. A distanza di due anni, però, potrebbe cambiare tutto quanto. A meno che sia lui che Slot facciano un passo indietro, riportando la serenità in casa Liverpool.