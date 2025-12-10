Liverpool, quale futuro per Salah? L'Arabia segue attentamente la situazione

Il futuro incerto del numero 11 del Liverpool apre la porta a molti scenari, con i club arabi che cominciano a muoversidi Martino Cozzi
Mohamed Salah in Arabia Saudita? Dopo le ultime vicendi interne in casa Liverpool, l'attaccante egiziano potrebbe lasciare i Reds già nella sessione del mercato invernale e sembra che dall'Arabia Saudita stiano cominciando a muoversi alcune squadre per non lasciarsi sfuggire Salah. Nonostante le parole di Slot ("Non credo che il rapporto sia incrinato"), al momento viene molto difficile pensare che nel futuro dell'ex attaccante della Roma ci possa essere ancora Anfield Road.
Le cifre - La situazione contrattuale, però, non aiuta più di tanto le pretendenti arabe. Infatti, ad aprile Salah ha prolungato il proprio contratto con il Liverpool fino al 2027 ottenendo anche un importante ritocco dell'ingaggio (dai 20,9 ai 23,9 milioni di euro lordi). Un problema che - quasi - non sussiste per l'Arabia (in estate Simone Inzaghi ha firmato un contratto da 25 milioni di euro annui), con il fondo PIF che sembra essere intenzionato a scendere direttamente in campo per provare a strappare l'egiziano alle contendenti già a gennaio. C'è anche da considerare che tra pochi giorni Salah lascerà Liverpool per giocare la Coppa d'Africa con il suo Egitto e che "potrebbe succedere di tutto", come ha detto lui stesso qualche giorno fa.
La volontà - Prima di parlare di soldi o contratti, sarà necessario convincere Salah a sposare il progetto Saudi Pro League. Già in passato, sia Al Ittihad che Al Hilal si erano interessate all'attaccante del Liverpool, che però non aveva aperto la porta alla possibilità di lasciare Liverpool. Il complicato rapporto con Slot, però, potrebbe fargli cambiare idea: nel 2023, lo stesso Al Itthiad era arrivato a offrire verbalmente 150 milioni di sterline, trattativa mai veramente decollata a causa dello scarso tempo a disposizione per chiudere tutti i contratti. A distanza di due anni, però, potrebbe cambiare tutto quanto. A meno che sia lui che Slot facciano un passo indietro, riportando la serenità in casa Liverpool.