Premier League: l’Arsenal cade allo scadere, il City vince e va a -2

ASTON VILLA-ARSENAL 2-1

Al Villa Park di Birmingham va in scena l’affascinante sfida tra quelle che sono attualmente la prima e la terza della classe in Premier League: Arsenal e Aston Villa. I padroni di casa partono forte e al decimo sfiorano immediatamente il vantaggio: Watkins si fa largo nella difesa dei Gunners con una gran giocata, ma viene poi fermato da un’ottima parata di Raya. Gli ospiti si affacciano allora in attacco al 21’ e vanno in rete con Eze, ma il gol non viene convalidato per una netta posizione di fuorigioco di Saka. Si resta quindi sullo 0-0, risultato che si sblocca però definitivamente al 36’, quando a passare in vantaggio è l’Aston Villa: Cash buca Raya con un preciso destro a incrociare e sigla l’1-0. L’Arsenal si riversa allora nella metà campo avversaria alla ricerca del pareggio e al 52’ lo trova con Trossard, bravo ad appostarsi sul secondo palo e a trafiggere Emi Martinez, dopo la bella iniziativa di Saka. La formazione di Emery non ci sta e al 64’ torna a impegnare Raya con Watkins, mentre il “Dibu” nega la gioia del gol a Ødegaard con una magnifica parata dalla parte opposta al 70’. Otto minuti più tardi è invece Malen ad andare a centimetri dal nuovo vantaggio per i Villans, con Timber che rischia poi l’autogol all’82’. A decidere il big match è allora Buendia, con un colpo al 95’. L’Aston Villa vince così 2-1 e sale a 30 punti, tenendo l’Arsenal fermo a 33.