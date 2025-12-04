Premier League: il West Ham rimonta il Manchester United, 1-1 a Old Trafford

Succede tutto nel secondo tempo nel Teatro dei Sogni: Magassa risponde al vantaggio di Dalot
La 14ª giornata di Premier League, giocata in infrasettimanale, si chiude con il pareggio tra il Manchester United e il West Ham. A Old Trafford il match tra i Red Devils di Amorim e gli Hammers di Nuno Espirito Santo termina 1-1, con Dalot che riesce a portare avanti i padroni di casa al 58’, mentre Magassa ristabilisce l’equilibrio all’84’. I Diavoli Rossi sprecano così un’occasione per scalare la classifica, tornando però a pari punti col Liverpool.
LA PARTITA
Ritrovata la vittoria nell’ultimo turno contro il Crystal Palace, il Manchester United accoglie a Old Trafford il West Ham, reduce invece dal ko interno accusato contro il Liverpool domenica scorsa. Nel Teatro dei Sogni il primo a provarci è Mbeumo, con Areola che risponde però presente al tiro del camerunese. I padroni di casa insistono e Zirkzee costringe Wan-Bissaka a un salvataggio provvidenziale, mentre Cunha non riesce a sfondare con un tentativo in rovesciata. A un soffio dal gol va pure Bruno Fernandes con una bella volée alla mezz’ora, con il primo tempo che va allora in archivio a reti bianche. Il risultato si sblocca però nella ripresa, quando l’ex Milan Dalot riesce a portare avanti i rossi di Manchester al 58’. All’84’ il West Ham pareggia però i conti con Magassa, che fissa così l’1-1 finale. Il Manchester United sale allora a 22 punti, al pari del Liverpool, mentre il West Ham si porta a 12 punti.