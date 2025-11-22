Logo SportMediaset

Ligue 1: il Psg risponde al Marsiglia, Pogba torna in campo dopo 26 mesi

I campioni di Francia battono 3-0 il Le Havre, ritrovando la vetta della classifica. L’ex Juventus debutta nel 4-1 del Rennes sul Monaco

22 Nov 2025 - 23:04
1 di 11
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

La 13ª giornata di Ligue 1 vede l’ennesima vittoria del Psg, che risponde così immediatamente al successo centrato ieri dal Marsiglia e torna al primo posto. I parigini superano infatti 3-0 il Le Havre con i gol di Kang-in, Joao Neves e Barcola, riportandosi a +2 sull’OM di De Zerbi. La grande notizia di questo turno è però il ritorno in campo di Paul Pogba dopo 26 mesi d’assenza. L’ex Juventus entra all’85’ di Rennes-Monaco (4-1), debuttando coi monegaschi.

PSG-LE HAVRE 3-0
Il Psg sfida il Le Havre al Parco dei Principi e prova a rendersi pericoloso con Mbaye al 24’, mentre Chevalier è costretto a salvare su Ebonog due minuti più tardi. A segnare l’1-0 è allora Lee Kang-in al 29’, bucando Diaw sul primo palo col suo mancino. Il Psg conduce quindi di un gol all’intervallo e al 65’ allunga sul 2-0 con Joao Neves: dopo una doppia chance fallita da Barcola, il portoghese è bravissimo a fiondarsi in area di rigore e a finalizzare l’azione a favore dei parigini. Il lusitano sale così già a quota cinque reti timbrate in questa Ligue 1, confermando l’eccellente momento di forma in zona gol. Soumare colpisce invece un palo per il Le Havre al 70’, mentre Barcola sigilla il risultato all’87’, su assist dell’ex Napoli Kvaratskhelia. Il Psg vince allora 3-0 e risponde così al successo centrato ieri dal Marsiglia di Roberto De Zerbi. La formazione di Luis Enrique sale a 30 punti e torna capolista in solitaria. Il Le Havre rimane invece a 14 punti.

RENNES-MONACO 4-1
Il Roazhon Park fa da sfondo a Rennes-Monaco, gara che segna il ritorno in campo di Paul Pogba a 26 mesi di distanza dall’ultima volta: 811 giorni per l’esattezza. Out dal 3 settembre 2023, a causa della squalifica per doping e di alcuni problemi fisici, l’ex Juventus fa il suo debutto in maglia monegasca, entrando all’85’ minuto. È invece il 9’ quando Ilenikhena si vede annullare un gol per il Monaco, con il Rennes che passa allora al 20’ con Ait Boudlal. Camara raddoppia poi per i rossoneri in avvio di ripresa, mentre Zakaria lascia in dieci gli ospiti al 66’: all’ex Juventus viene mostrato un rosso diretto. Il Rennes allora dilaga, calando il poker grazie a Embolo (73’) e al rigore di Blas (83’), prima del 4-1 finale siglato da Biereth al 95’. La squadra di Beye si porta così a 21 punti e sorpassa proprio il Monaco, fermo a 20.

LENS-STRASBURGO 1-0
Due delle migliori squadre in questa prima parte di Ligue 1, Lens e Strasburgo si affrontano allo Stade Bollaert-Delelis, dove il primo tempo non regala enormi emozioni. L’occasione più importante capita sui piedi dell’ex Udinese Thauvin al 41’, fermato però da una bella parata di Penders. La prima frazione va allora in archivio a reti bianche, con Ganiou che riesce poi a stappare la partita al 69’. Lo Strasburgo si ritrova così a inseguire e al 77’ pure con un uomo in meno: Barco viene infatti espulso. Il Lens approfitta allora della situazione a proprio vantaggio e congela l’1-0, salendo a 28 punti, nonostante il rosso diretto a Guilavogui al 96’. A 22 resta invece l’RCSA di Rosenior.

