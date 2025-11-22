Logo SportMediaset

Scherma, CdM paralimpica: azzurri d'oro e d'argento nel sabato thailandese

22 Nov 2025 - 23:17

Un oro e un argento per l'Italia nella terza giornata della tappa di Coppa del Mondo di scherma paralimpica in corso a Nakhon Ratchasima. Il sabato thailandese regala il trionfo di Andreea Mogos, oro nel fioretto femminile categoria B, e l'argento di Michele Massa nella spada maschile B, due podi che arricchiscono il bottino azzurro in questa trasferta asiatica, portandolo a quota otto medaglie. Andreea Mogos domina e conquista anche la competizione delle fiorettiste categoria B, bissando la vittoria ottenuta due giorni fa nella sciabola. L'esaltante percorso della piemontese delle Fiamme Oro è iniziato con il successo per 15-6 sulla "neutrale" Boykova negli ottavi ed è proseguito con il 15-9 nei quarti su Tong, portacolori di Hong Kong, che le ha consegnato la certezza del podio. L'azzurra ha poi dominato anche la semifinale contro l'altra atleta "neutrale" Mishurova, vincendo 15-5 e staccando così il pass per l'ultimo atto. In finale, opposta alla thailandese Saysunee Jana, Andreea Mogos si è imposta con un netto 15-6 che le è valso il secondo oro di questo super weekend. Dopo il trionfo nel fioretto, brilla d'argento nella spada maschile B Michele Massa. Il marchigiano delle Fiamme Gialle ha lottato e conquistato due assalti batticuore con il punteggio di 15-14, eliminando prima il brasiliano Guissone nei quarti e poi, in una "quasi derby" di semifinale, Amelio Castro, reduce dai Giochi Paralimpici con il Team Rifugiati e ormai da anni di stanza in Italia. In finale, contro il thailandese Chitiphat Charaontea, Michele Massa è superato con il punteggio di 15-10 concludendo la sua gara con uno splendido secondo posto. 

Ha chiuso ai piedi del podio Sofia Garnero nel fioretto femminile categoria A. L'azzurra del Club Scherma Roma ha superato la georgiana Zadishvili per 15-9, prima di fermarsi a tre stoccate dalla medaglia, perdendo 15-12 il quarto di finale contro Nino Tibilashvili, altra portacolori della Georgia, che ha sancito l'8° posto di Sofia Garnero. Nella spada maschile A stop ai quarti di finale per Emanuele Lambertini e Luca Platania Parisi, classificatisi rispettivamente al 10° e 12° posto, mentre ha chiuso 20° Edoardo Giordan. L'Italia dei Commissari tecnici Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada arriva così con un bottino di ben otto medaglie alla quarta e ultima giornata della tappa di Coppa del Mondo Paralimpica di Nakhon Ratchasima, dove domani il programma sarà chiuso dalle prove a squadre Open (formula "mista" con formazioni composte da due donne e due uomini). Gli azzurri saranno in gara nel fioretto, con il team composto da Andreea Mogos, Sofia Garnero, Emanuele Lambertini e Michele Massa, e nella spada con il quartetto formato da Julia Markowska, Sofia Garnero, Emanuele Lambertini e Michele Massa.

