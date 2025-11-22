Scherma, CdM paralimpica: azzurri d'oro e d'argento nel sabato thailandese

Un oro e un argento per l'Italia nella terza giornata della tappa di Coppa del Mondo di scherma paralimpica in corso a Nakhon Ratchasima. Il sabato thailandese regala il trionfo di Andreea Mogos, oro nel fioretto femminile categoria B, e l'argento di Michele Massa nella spada maschile B, due podi che arricchiscono il bottino azzurro in questa trasferta asiatica, portandolo a quota otto medaglie. Andreea Mogos domina e conquista anche la competizione delle fiorettiste categoria B, bissando la vittoria ottenuta due giorni fa nella sciabola. L'esaltante percorso della piemontese delle Fiamme Oro è iniziato con il successo per 15-6 sulla "neutrale" Boykova negli ottavi ed è proseguito con il 15-9 nei quarti su Tong, portacolori di Hong Kong, che le ha consegnato la certezza del podio. L'azzurra ha poi dominato anche la semifinale contro l'altra atleta "neutrale" Mishurova, vincendo 15-5 e staccando così il pass per l'ultimo atto. In finale, opposta alla thailandese Saysunee Jana, Andreea Mogos si è imposta con un netto 15-6 che le è valso il secondo oro di questo super weekend. Dopo il trionfo nel fioretto, brilla d'argento nella spada maschile B Michele Massa. Il marchigiano delle Fiamme Gialle ha lottato e conquistato due assalti batticuore con il punteggio di 15-14, eliminando prima il brasiliano Guissone nei quarti e poi, in una "quasi derby" di semifinale, Amelio Castro, reduce dai Giochi Paralimpici con il Team Rifugiati e ormai da anni di stanza in Italia. In finale, contro il thailandese Chitiphat Charaontea, Michele Massa è superato con il punteggio di 15-10 concludendo la sua gara con uno splendido secondo posto.